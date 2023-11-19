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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ديوكوفيتش يحقق انجازا تاريخيا بعد تتويجه بلقب البطولة الختامية للتنس

ديوكوفيتش
ديوكوفيتش

نجح الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي ضمن إنهاء العام في صدارة تصنيف المحترفين للمرة الثامنة في مسيرته، في التتويج بلقب بطولة "أيه تي بي" الختامية للمرة السابعة في إنجاز قياسي، متقدماً بفارق لقب على السويسري روجيه فيدرر، وذلك بفوزه الأحد في النهائي على يانيك سينر 6-3 و6-3 في تورينو.


واستحق ابن الـ 36 عاماً لقبه الثاني توالياً في هذه البطولة التي تجمع سنوياً أفضل 8 لاعبين خلال الموسم، إذ وصل إلى مباراة اللقب بعدما أقصى الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف ثانياً عالمياً في نصف النهائي بالفوز عليه 6-3 و6-2.

وكان التعثر الوحيد للصربي في النسخة 54 من هذه البطولة في دور المجموعات حين خسر أمام سينر بنتيجة 5-7 و6-7 (5-7) و6-7 (2-7)، لكنه ثأر الأحد من الإيطالي المصنف رابعاً، محققاً فوزه الرابع عليه من أصل 5 مواجهات بينهما.


وحرم ديوكوفيتش منافسه البالغ من العمر 22 عاماً في أن يُكمل الإنجاز الذي حققه السبت حين تغلب في نصف النهائي على الروسي دانييل ميدفيديف الثالث عالمياً بثلاث مجموعات، ليصبح أول إيطالي يبلغ نهائي البطولة الختامية.

ودخل الصربي البطولة في نهاية عام شهد حصوله على 3 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، ليصل إجمالي عدد ألقابه في "جراند سلام" إلى 24 لقباً قياسياً، بالإضافة إلى لقبه الـ40 في دورات ماسترز الألف نقطة، قبل أن يتمكن الأحد من فك شراكته مع غريمه السابق فيدرر والفوز باللقب البطولة الختامية للمرة السابعة بعد أعوام 2008 و2012 و2013 و2014 و2015 و2023.

وأضاف ديوكوفيتش هذا الإنجاز القياسي إلى آخر حققه في بداية البطولة حين فاز في الجولة الأولى من دور المجموعات على الدنماركي هولجر رونه، ضامناً بذلك إنهاء الموسم في صدارة تصنيف المحترفين لمرة ثامنة قياسية بعد أعوام 2011 و2012 و2014 و2015 و2018 و2020 و2021.

كما عزز رقمه القياسي بالتواجد على رأس تصنيف المحترفين للأسبوع الـ399 (سيصل إلى الـ400 في تصنيف الإثنين)، مبتعداً بفارق كبير جداً عن وصيفه فيدرر (310)، علماً أنه خسر احتساب 22 أسبوعاً في الصدارة بين 23 مارس و23 أغسطس 2020 نتيجة توقف المنافسات بسبب تفشي فيروس كورونا.

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