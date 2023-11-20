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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

عمرها 20 عاما.. الأمريكيون يروجون رسالة قديمة لأسامة بن لادن ويتعاطفون معها

صدى البلد

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي، في امريكا رسالة قديمة لأسامة بن لادن على نطاق واسع والتي وجهها إلى الشعب الأمريكي ، وكان يبرر فيها سبب استهداف المدنين الأمريكان في عملياته حيث لاقت الرسالة تعاطف من النشطاء .

رسالة بن لادن تعود للنور وتغيير فكر الامريكان 

بعد مرور أكثر من عقدين على الهجمات التي أشعلت الحرب الأمريكية، ترددت من جديد رسالة أسامة بن لادن المناهضة لليهود، والتي يبرر فيها الإرهاب ضد الأمريكيين، على وسائل التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة.

وتمت مشاهدة مقاطع الفيديو التي تحمل هاشتاج "LettertoAmerica" ​​أكثر من 13.5 مليون مرة على TikTok، ويبدو أنها بدأت بمنشور يوم الثلاثاء بواسطة مستخدم يُدعى Lynette Adkins.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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