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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مجدي يوسف: الاتحاد الأوروبي مشارك في سفك الدماء الفلسطينية .. ومظاهرات بلجيكا لوقف العدوان

مجدي يوسف
مجدي يوسف

قال مجدي يوسف مراسل قناة صدى البلد من بروكسل ، أن هناك مظاهرات في بلجيكا لوقف العدوان الإسرائيلي في غزة رغم سوء الأحوال الجوية الشديد وانخفاض درجات الحرارة.

أوضح "مجدي يوسف"، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج " على مسؤوليتي "، عبر فضائية" قناة صدى البلد  ، مساء اليوم الأحد ، الذي يقدمة الاعلامي أحمد موسى ، إسرائيل تقوم بإبادة جماعية للشعب الفلسطيني والعالم واقف في صمت ولا يتحرك. 

وشدد مراسل صدى البلد من بروكسل، إن أوروبا تتجاهل العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة وهناك ضغوط على إسرائيل من أجل هدنة لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأكمل مجدي يوسف، أن الاتحاد الأوروبي يقف متفرجا ومشاركا في سفك الدماء الفلسطينية خلال حرب إسرائيل على قطاع غزة.

وشدد على أن أوروبا تقلق من الغضب العربي خلال الفترة المقبلة بسبب أحداث قطاع غزة لأن العالم العربي هو الأقرب لأوروبا ويحاولون بقدر الأماكن تهدئة غضب العالم العربي .

وأكد أن أوروبا تقف عاجزة عن الضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.

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