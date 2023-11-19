أسعار الذهب .. اعرف الجرام وصل لكام

أسعار الذهب الآن، يقدمها موقع "صدى البلد"،اليوم الأحد 19-11 -2023، من خلال نشرة مفصلة عن أسعار الذهب، لمتابعة عمليات البيع والشراء لحركة الذهب بمصر.

سعر الذهب اليوم

يعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى كثير من المواطنين، وهو مرتبط بالاقتصاد العالمي سواء فى مصر أو بباقي الدول ،ووصلت أسعار الذهب اليوم في مصر إلى مستويات قياسية.

سعر الذهب اليوم الأحد 19-11-2023

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 3,103 شراء 3,114 جنية.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,844 شراء 2,855 جنية.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,715 شراء 2,725 جنية.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,327 شراء 2,336 جنيها.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,810 شراء 1,817 جنية.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,551 شراء 1,557 جنية.

سعر الذهب اليوم في مصر



الاونصة بيع 96,499 شراء 96,854 جنية

الجنيه الذهب بيع 21,720 شراء 21,800 جنية

الكيلو بيع 3,102,857 شراء 3,114,286 جنية

الذهب

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

ويبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد، فيما قد يتراوح بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة، أما مصنعية سبائك الذهب، فتنقسم إلى قسمين، وهي السبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات، أما الأكثر؛ فيتم حساب المصنعية من نحو 35 جنيها فيما فوق، وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها فقط.