السجيني: ملف المخالفات «بلوة» ورثناها وعملنا كود جديد للحماية المدنية للتصالح

كشف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل جديدة عن قانون التصالح قي مخالفات البناء الجديد، مشيرا إلى أن هذا القانون يتطلب جهدا كبيرا.



وأضاف أحمد السجيني، في حوار مع الاعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة اون، مساء الأحد، أن :"ملف المخالفات "بلوة" ورثناها وعملنا كود جديد للحماية المدنية للتصالح قي مخالفات البناء في مصر، وطلبات الناس كانت شديدة التعقيد".



وتابع النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء تضمن كل التفاصيل المتعلق، متابعا أن قانون التصالح حاجة استثنائية واضطرينا نعمل كود جديد للحماية المدنية للمخالفات.