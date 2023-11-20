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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السعودبة تعلن تغيير أسماء 3 ملاعب رئيسية

ملاعب سعودية
ملاعب سعودية

أعلنت وزارة الرياضة السعودية، الأحد، تعديل مسمى 3 ملاعب إلى مدن رياضية، ويأتي هذا الأمر ضمن الخطوات التطويرية التي تعمل الوزارة على تنفيذها، وفق خطط شاملة، تسهم في تحقيق المستهدفات الرياضية في رؤية السعودية 2030.

وكشفت الوزارة أن قائمة الملاعب التي تضمنها التعديل، شملت كلا من استاد الملك فهد الدولي بالرياض، واستاد الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز بالرياض، إضافة إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.


وطبقا للإعلان، فإن المسمى الجديد للملاعب الثلاثة سيكون: مدينة الملك فهد الرياضية بالرياض، ومدينة الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز الرياضية في الرياض، ومدينة الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

وتتضمن مدينة الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز الرياضية، الملعب الرئيس والرديف، ومبنى معسكر الفرق الرياضية وفندقا، وصالة رياضية مغلقة، فضلا عن مبنى إداري متكامل.

أما مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، فتشمل الملعب الرئيس والرديف، وصالة رياضية مغلقة، فضلا عن ملعب تنس أرضي، ومسبح أولمبي، ومبنى إداري متكامل، إضافة إلى مبنى لبيت الشباب.

وستشهد مدينة الملك فهد الرياضية إنشاء مرافق إضافية، تغطي الألعاب المختلفة، لتصبح مدينة رياضية متكاملة.

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