وقوع شهداء وجرحى.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدرسة الكويت في محيط المستشفى الإندونيسي

أفادت مصادر صحفية فلسطينية، اليوم الإثنين، بوقوع شهداء وجرحى من النازحين بعد قصف جوي من قبل الاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة الكويت بالقرب من المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

وقال مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية في غزة منير البرش، في وقت سابق من اليوم، إن الاحتلال الإسرائيلي يقصف قسم العمليات بـ المستشفى الإندونيسي.

وأضاف مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية في غزة في تصريحات صحفية: "شهيدان في قصف للاحتلال استهدف قسم العمليات بـ المستشفى الإندونيسي".

وعلى جانب آخر، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بوقوع 8 شهداء في قصف إسرائيلي لمحيط المستشفى الإندونيسي في غزة.

ومنذ قليل، قال مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية في غزة منير البرش، إن قصف إسرائيلي متواصل يستهدف المستشفى الإندونيسي ومحيطه.