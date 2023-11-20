دعاء على إسرائيل أثناء المطر.. بـ10 أدعية ينزل عليهم العذاب مع كل قطرة

لاشك أن دعاء على إسرائيل أثناء المطر يعد من أفضل الأدعية التي من شأنها تغيير حال أهلنا في فلسطين وغزة ووقف الحرب عليهم ووضع نهاية لاعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة والوحشية ، التي فاقت حدود السكوت ، وحيث نقتح السماء أبوابها ومن ثم يستجاب الدعاء أثناء المطر، وحيث إنه لا يصارع البلاء ويغلبه إلا الدعاء، من هنا تأتي أهمية دعاء على إسرائيل أثناء المطر ، فربما يرفع الله تعالى عنها هذا البلاء ويأتيهم بنصر مبين .

دعاء على إسرائيل أثناء المطر

لاشك أن من دعاء على إسرائيل أثناء المطر يعد أهم الصيغ ، حين تكون مأثورة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وفيها لم يرد نص محدد عن لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، إلا أن هناك عدة صيغ من دعاء على إسرائيل أثناء المطر ، ومنها :

اللهم أمطر عليهم مع كل قطرة عذابًا أليمًا .

اللهم أرسل عليهم طيرًا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل .

اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وعجل بهلاكهم.

اللهم تدخلاً ربانيًا ومعجزة من عندك تجعلهم كعصف مأكول .

اللهم أقذف في قلوبهم الرعب .

اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين.

اللهم رد كيدهم وفل حدهم وأزل دولتهم واذهب عن ارضك سلطانهم.

دعاء على إسرائيل

اللهم منزّل الكتاب ومجرى السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم.

اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين.

اللهم زلزل أقدامهم ونكس أعلامهم وأذهب ريحهم اللهم آمين.

اللهم احرق قلوبهم كما احرقوا أجساد الأطفال وأرنا فيهم عجائب قدرتك.

يا رب سلط عليهم البراكين والزلازل والموت والذباب والمرض.

اللهم اجعلهم مقهورين حزانى مهمومين خائفين.

اللهم اجعل أجسادهم أشلاء لا تُجمع ولا تجعل لهم قوة ولا ترفع لهم هامة هم ومن يعاونهم.

يا حي يا قيوم أرنا فيهم عجائب قدرتك ويتم أطفالهم وشتت جمعهم.

اللهم أنزل غضبك ومقتك على إسرائيل و من والاهم في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين.

اللهم ثبت إخواننا المجاهدين في كل شبر من أرضك يا رب العالمين .

اللهم إنك قلت عن إسرائيل في محكم التنزيل:”وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون (61)”(البقرة)”ضربت عليهم الذلة أين ما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون (112)”ال عمران “اللهم حقق فيهم قولك، وأرنا فيهم آياتك يا رب العالمين.

يا رب إنهم قد طغوا وبغوا وعاثوا في الأرض فسادا، اللهم أهلكهم كما أهلكت عادوا وثمود يا رب من للمستضعفين في فلسطين والعراق والبنان وسائر بلاد الإسلام المغتصبة، ليس لهم إلا أنت فاجبر كسرهم و ألف بين قلوبهم و وحد صفهم وانصرهم على أعدائك أعداء دين الإسلام يارب العالمين .

يا رب دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نشكو إليك إسرائيل فإنها لا تعجزنك يا جبار السموات والأرض اللهم إحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، وأنزل عليهم نقمتك اليوم و غدا.

اللهم أحزنهم كما أحزنونا وآسفهم كما آسفونا.

اللهم يتم أطفالهم ورمل نساءهم وعقم أرحامهم وأرق نومهم يامن قلت في كتابك (لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا اللهم آتي اليهود وكل من والاهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا بقوتك يا جبار.

اللهم اجعل بيتهم عليهم ردما .

اللهم اجعل قنابلهم عليهم دمدما وعويل نساءنا عليهم همهما.

اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين اللهم ومن أرادنا والإسلام بخير فوفقه لكل خير ومن أرادنا والإسلام بسوء فاقسم ظهره واجعل كيده في نحره ولا تمهله بين يومه وأمسه.

اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس الصهاينة المعتدين .

اللهم اكتب لنا الصلاة فيه والشهادة على بابه آمين..آمين..آمين وصلى على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.

اللهم شردهم ودمرهم وأذلهم وانتقم لنا منهم وانصرنا عليهم.

اللهم لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا.

دعاء المطر على إسرائيل

اللهم أمطر عليهم سيولا تغرقهم .

اللهم سلط عليهم رياحًا تهلكهم .

وزلزل قلوبهم فزعًا .

اللهم اجعل البرق يخطف أبصارهم .

دعاء على يهود فلسطين

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اللهم لا ترفع للصهاينة المحتلين في القدس وغزة راية، ولا تحقق لجيش الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني غاية، واجعلهم يا رب العالمين لجميع الناس آية". اللهم عليك بقتلة الأنبياء اللهم ارسل عليهم حجارة من سجيل وارمي الرعب والذعر في قلوبهم. اللهم دمر اليهود بفلسطين أبناء القرود والخنازير ورمل نساءهم يا الله ويتم أطفالهم شتت شملهم. اللهم ابعث عليهم رياح عاتيه تقتلع جبروتهم. اللهم ثبت عبادك المخلصين في لبنان وفلسطين والشيشان وأفغانستان والعراق اللهم ارسل السكينة على قلوبهم قوي عزمهم وارادتهم حبب فيهم روح الشهادة يامن قلت ولا تحسبن الذين قتلو في سبيل الله أمواتا لأنك يا ربنا قلت بل أحياء عند ربهم يرزقون. اللهم عليك بكل من تخاذل وجبن أمام أعدائك ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصبه الطاهرين أجمعين. اللهم دمر اليهود بفلسطين الحاقدين ومن يؤيدهم وشتت شملهم وأسر جنودهم واربك جيشهم ومخططهم إنهم أعداء الدين. اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم يا حي يا قيوم . اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين ولبنان والعراق وفي كل مكان. اللهم انصر كلمة الحق والتوحيد وارفع كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم آمين آمين آمين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود الصهاينه المتطرفين. اللهم اجعل كيدهم بنحورهم، واضحرهم من حيث جاءوا وفرقهم وشتتهم واجعلهم من الخائبين المنكسرين. اللهم يا قهار يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام اجمع أمة الإسلام والمسلمين على الوحدة والجهاد في سبيلك يالله يا رب العزة والجلال يا واحد يا احد يا صمد اللهم آمين. اللهم أمتنا شهداء في سبيلك يا الله . اللهم لا تمتنا موت الضعفاء المذلولين . اللهم أمتنا منتصرين أعزاء . اللهم يا معز يا مذل، اللهم أعزنا بالإسلام وأذل الصهاينة يالله الحمد والشكر لك يا الله على نعمة الإسلام. اللهم اخزهم ، وحلل عليهم ما حل على الأمم الأولين، إنها سنة من سننك إذا حلت لا ساعة تتقدم ولا تتأخر، وإنهم لا يعجزونك ولا حتى كجناح بعوضة، صدق وعدك ونصرت نبيك وهزمت الأحزاب وحدك.

دعاء لأهل فلسطين وغزة

وورد من دعاء لأهل فلسطين وغزة ما يلي:

اللهم رد عن أهل فلسطين وغزة كيد إسرائيل وفل حدها وأزل دولتها واذهب عن أرضك سلطانها ولا تدع لها سبيلاً على أحد من عبادك المؤمنين.

اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم.

اللهم اجعل نار المسلمين تحرق الأعداء.

اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين.

اللهم إني أستودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل فلسطين.

اللهم ارزق أهل فلسطين الثبات والنصر والتمكين، وبارك في إيمانهم وصبرهم.

اللهم يا ربنا ثَبِّت قلوب أهل فلسطين أمام العدوان الإسرائيلي بالليل والنهار.

يارب كن مع أهلنا فى غزة ، اللهم احفظ مصر وشعبها وجيشها، وحرر المسجد الأقصى وانصر إخواننا في فلسطين.

اللهم سدد رميهم وانصرنا على الصهاينة.

اللهم احمي الأقصى يا أرحم الراحمين.

اللهم مكِّنَّا في الأرض كما مَكَّنْت الذين من قبلنا، واعفوا عنا وثبت قلوبنا على حُبّك يا أرحم الراحمين.

اللهم لا تخيب رجاءنا وأنت أرحم الراحمين نسألك لأهل فلسطين النّصر على من عاداهم، عاجلًا غير آجل يا رب العالمين.

يارب كن العَون والنّصر لأهلنا في فلسطين المُحتلة، اللهم قد ضاقت بهم الأرض بما رحبت.

اللهم احمي الأقصى يا ارحم الراحمين، كما اسالك أن تمكنهم في الأرض كما مَكَّنْت الذين من قبلنا، واعفوا عنا وثبت قلوبنا على حُبّك يا أرحم الراحمين.

نستودعك يا الله بأهلنا وأحبابنا في فلسطين الحبيبة، تلك الدّيار المُقدّسة التي باركت بها وما حولها أن تحفظها من كل سوء وشر.

اللهم انصر المرابطين في بيت المقدس .

اللهم حرر بيت من نجس اليهود القردة الخنازير انهم تجبروا وأراقوا دماء الرضع والنساء ، والشيوخ والصبيان . ظهر الفساد في البر والبحر.

اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم.

اللهم إني أستودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل فلسطين.

اللهم ارزق أهل فلسطين الثبات والنصر والتمكين، وبارك في إيمانهم وصبرهم.

اللهم يا ربنا ثَبِّت قلوب أهل فلسطين أمام العدوان الإسرائيلي بالليل والنهار.

اللهم احمي الأقصى يا أرحم الراحمين.

اللهم مكِّنَّا في الأرض كما مَكَّنْت الذين من قبلنا، واعفوا عنا وثبت قلوبنا على حُبّك يا أرحم الراحمين.

اللهم لا تخيب رجاءنا وأنت أرحم الراحمين نسألك لأهل فلسطين النّصر على من عاداهم، عاجلًا غير آجل يا رب العالمين.

اللهم اجعل للمرابطين النّصرة والعزّة والغلبة والقوة والهيبة في قلوب أعدائهم يا أكرم الأكرمين.

اللهمَّ ارفع الحصار عن غزة وانصر أهلها على الظلم والعدوان.

اللهم انصر إخواننا في فلسطين.

اللهمَّ انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين وأعزَّهم.

اللهم أنصر المجاهدين على أرضك ، العابدين المخلصين التائبين واجعلهم أشداء على الكفار رحماء بينهم .

اللهم ارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء.

ربنا يا قدير يا حكيم يا جبار يا الله اصلحنا دنيتا ودينا .

اللهم إننا موقنون بوعدك فاغسلنا ببرد الصبر ، كب عليهم وعلينا جلدا من جلد أولي العزم .

اللهم أفتح علينا وارحمنا وأنزل علينا السكينة والوقار، وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم حرر المسجد الأقصى، واجبر كسرهم، واشف مرضاهم، وتقبل شهدائهم برحمتك.

اللهم إني أستودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل فلسطين.

اللهم إنا لا نملك لفلسطين إلا الدعاء فيارب لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء وأنت أرحم الراحمين.

اللهم رد إلينا فلسطين والمسجد الاقصى ردًا جميلاً، اللهم أنصر ضعفهم فإنهم ليس لهم سواك.

اللهم انصر شعب فلسطين على اعدائك اعدائهم اليهود.

اللهم اجعل النصر قريبًا والفرج يأتيهم.

اللهم انصر الشعب الفلسطينى ، اللهم انصر أهل غزة اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم .

اللهم إنا نسألك أن تقبل شفاعتنا فيهم، اللهم جمع صفوفهم، واشف مصابيهم وارحم شهداءهم.

دعاء لفلسطين بالنصر