هل نهاية إسرائيل من علامات الساعة؟.. علي جمعة يروي تفاصيل زوالها من فلسطين

هل نهاية إسرائيل من علامات الساعة أو بصيغة أخرى هل خروج إسرائيل من فلسطين من علامات الساعة الكبرى؟، لعله سؤال اللحظة في ظل ما يتعرض له أهلنا في فلسطين وغزة من عدوان وحشي واعتداءات غاشمة على يد الصهاينة ، حيث يحمل لنا إشارة بقرب النصر وفي الوقت ذاته يسترعي الانتباه إلى اقتراب يوم القيامة، والتي لا تهاون فيها ، وهذا ما يطرح سؤال هل نهاية إسرائيل من علامات الساعة أو بصيغة أخرى هل خروج إسرائيل من فلسطين من علامات الساعة الكبرى؟ باعتباره موعد نهاية الغمة وإننذار بقرب يوم القيامة.

هل نهاية إسرائيل من علامات الساعة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إننا لا نعرف ما الذي يحدث بعد زوال الكيان الصهيوني، فاليهود وإسرائيل والكيان الصهيوني لا يساوي عند الله تعالى وعند الناس جناح بعوضة .

وأوضح “ جمعة” خلال المنتدى الصديقية الثقافي، في إجابته عن سؤال: ( هل نهاية إسرائيل من علامات الساعة أو هل خروج إسرائيل من فلسطين من علامات الساعة الكبرى؟ وهل زوال الكيان الصهيوني يعتبر علامة من علامات يوم القيامة ؟)، أنه إذا تخيلنا تخيل سياسي أن إسرائيل زالت فما الذي سيكون غير أن أمريكا تدخل فورًا .

وأشار إلى أن القصة لن تنتهي عند رمي إسرائيل في البحر ، بل ستدخل أمريكا فورًا لأن في الحديث الشريف الوارد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : ( إنكم تقاتلون الروم)، والمقصود بالروم الأمريكان، فإذا دخلت أمريكا فقد انتهت إسرائيل، وعندئذ تدخل روسيا وهي يأجوج ومأجوج قبائل في أرومينيا موجودة ومعروفة ومكتوبة.

وأضاف : فتخيل أن الأمريكان والروس دخلوا فماذا سنفعل غير أننا سنقاتلهم من أجل أرضنا ، ولذلك فهذا أمر يحتاج إلى تدخل إلهي مباشر ، منوهًا بأنه قد أنبأنا النبي -صلى الله عليه وسلم - أن التدخل الإلهي المباشر سيحدث، وأن عيسى ابن مريم -عليه السلام- سينزل ويقضي على يأجوج ومأجوج وينتصر المسلمون على الروم ولكن بتدخل إلهي بلا حول منا ولا قوة، كل هذا تصور .

ونبه إلى أن زوال إسرائيل ليس نهاية الأحزان، فإسرائيل مزروعة هنا وورائها من ورائها وكذلك من اعترفوا بها بعد نصف ساعة من من إنشائها ، وورائها من يغلوشون على الخلق ولا ينقلون حقيقة ما يحدث والأساطيل التي تدافع عنها، إنما إسرائيل تنتهي في ساعتين ثلاثة ، ومن ثم من خلفها يظهروا ، لنستعد لجولة أخرى.

وتابع: فقدرك أنك في قطعة مميزة عيون الجميع عليها ، فالأمريكان والروس وأوروبا والجنوب يرونك، ونحن لن نترك أوطاننا ولا ديننا ولا ربنا والله من ورائهم محيط، فهذه ليست المرة الأولى فنحن نتعرض للضرب منذ 1400 سنة ويزيد ومازلنا نزيد بإذن الله .

ولفت إلى أن الضرب فينا ليس جديدًا علينا ، فنحن أهل قوة وصبر ومثابرة وحضارة بنيناها عبر قرون وسنبنيها ونبلغها للعالمين، فنحن أهل ريادة وقيادة ، فهذه ليست المرة الأولى التي ينصرنا الله تعالى ، وليست المرة الأخيرة ، إذن من ينصره الله سبحانه وتعالى فلا غالب له.

هل علامات الساعة كلها بيوم واحد

ومن ناحية أخرى أفاد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بأنه فيما ورد في تفسير الآية 187 من سورة الأعراف أن الله سبحانه وتعالى استأثر بعلم الساعة، ولم يطّلع على موعدها لا ملكٌ مقرب، ولا نبيٌ مرسل.

وبين «جمعة» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في مسألة هل تحدث علامات الساعة كلها في يوم واحد ؟، أن علامات الساعة كلها بأمر الله وقدره قد تحدث في يوم واحد، وسيدنا النبي -صلى الله عليه وسلم - أرشدنا إلى قضية نسبية الزمان.

ونوه بأنه أخفى الله تعالى أجل الإنسان عنه؛ فإذا مات الإنسان فقد قامت قيامته، لأن الإنسان عندما يموت ينقطع عمله، منوهًا بأن ربنا سبحانه وتعالى له حتم ، وهناك من يحاولون أن يعتدوا على هذا الحتم، ، بالرغم إن هذه المعرفة تضر، وتحبط، وتجعلك تفعل عكس مراد الله من خلقه "العبادة والعمارة"، وكلمة "مرساها" مناسبة لحركة الحياة، ولمعنى الساعة، وأنها ستكون نهاية الحركة، منبهًا إلى أن الحركة والسكون قامت عليها فلسفةٌ كبيرة في العالم، بعض الفلسفة ترى أن الحركة هي الأصل، وبعض الفلسفة يرى أن السكون هو الأصل.

واستطرد : ويقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: يَسْأَلُونَكَ أي: المكذبون لك، المتعنتون عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا أي: متى وقتها الذي تجيء به، ومتى تحل بالخلق؟ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي أي: إنه تعالى مختص بعلمها، لا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلا هُوَ أي: لا يظهرها لوقتها الذي قدر أن تقوم فيه إلا هو.

واستشهد بقوله تعالى : ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ أي: خفي علمها على أهل السماوات والأرض، واشتد أمرها أيضا عليهم، فهم من الساعة مشفقون، أما قوله تعالى : لا تَأْتِيكُمْ إِلا بَغْتَةً أي: فجأة من حيث لا تشعرون، لم يستعدوا لها، ولم يتهيأوا لقيامها، وعن قوله عز وجل: يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا أي: هم حريصون على سؤالك عن الساعة، كأنك مستحف عن السؤال عنها، ولم يعلموا أنك - لكمال علمك بربك، وما ينفع السؤال عنه - غير مبال بالسؤال عنها، ولا حريص على ذلك، فلم لا يقتدون بك، ويكفون عن الاستحفاء عن هذا السؤال الخالي من المصلحة المتعذر علمه، فإنه لا يعلمها نبي مرسل، ولا ملك مقرب.

وأردف بأنها من الأمور التي أخفاها الله عن الخلق، لكمال حكمته وسعة علمه، قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ فلذلك حرصوا على ما لا ينبغي الحرص عليه، وخصوصا مثل حال هؤلاء الذين يتركون السؤال عن الأهم، ويدعون ما يجب عليهم من العلم، ثم يذهبون إلى ما لا سبيل لأحد أن يدركه، ولا هم مطالبون بعلمه.

دعاء على إسرائيل

اللهم منزّل الكتاب ومجرى السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم.

اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين.

اللهم زلزل أقدامهم ونكس أعلامهم وأذهب ريحهم اللهم آمين.

اللهم احرق قلوبهم كما احرقوا أجساد الأطفال وأرنا فيهم عجائب قدرتك.

يا رب سلط عليهم البراكين والزلازل والموت والذباب والمرض.

اللهم اجعلهم مقهورين حزانى مهمومين خائفين.

اللهم اجعل أجسادهم أشلاء لا تُجمع ولا تجعل لهم قوة ولا ترفع لهم هامة هم ومن يعاونهم.

يا حي يا قيوم أرنا فيهم عجائب قدرتك ويتم أطفالهم وشتت جمعهم.

اللهم أنزل غضبك ومقتك على إسرائيل و من والاهم في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين.

اللهم ثبت إخواننا المجاهدين في كل شبر من أرضك يا رب العالمين .

اللهم إنك قلت عن إسرائيل في محكم التنزيل:”وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون (61)”(البقرة)”ضربت عليهم الذلة أين ما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون (112)”ال عمران “اللهم حقق فيهم قولك، وأرنا فيهم آياتك يا رب العالمين.

يا رب إنهم قد طغوا وبغوا وعاثوا في الأرض فسادا، اللهم أهلكهم كما أهلكت عادوا وثمود يا رب من للمستضعفين في فلسطين والعراق والبنان وسائر بلاد الإسلام المغتصبة، ليس لهم إلا أنت فاجبر كسرهم و ألف بين قلوبهم و وحد صفهم وانصرهم على أعدائك أعداء دين الإسلام يارب العالمين .

يا رب دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نشكو إليك إسرائيل فإنها لا تعجزنك يا جبار السموات والأرض اللهم إحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، وأنزل عليهم نقمتك اليوم و غدا.

اللهم أحزنهم كما أحزنونا وآسفهم كما آسفونا.

اللهم يتم أطفالهم ورمل نساءهم وعقم أرحامهم وأرق نومهم يامن قلت في كتابك (لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا اللهم آتي اليهود وكل من والاهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا بقوتك يا جبار.

اللهم اجعل بيتهم عليهم ردما .

اللهم اجعل قنابلهم عليهم دمدما وعويل نساءنا عليهم همهما.

اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين اللهم ومن أرادنا والإسلام بخير فوفقه لكل خير ومن أرادنا والإسلام بسوء فاقسم ظهره واجعل كيده في نحره ولا تمهله بين يومه وأمسه.

اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس الصهاينة المعتدين .

اللهم اكتب لنا الصلاة فيه والشهادة على بابه آمين..آمين..آمين وصلى على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.

اللهم شردهم ودمرهم وأذلهم وانتقم لنا منهم وانصرنا عليهم.

اللهم لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا.

دعاء على اليهود في فلسطين