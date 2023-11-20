حزب المستقلين الجدد ينظم مؤتمرا حاشدا في الوادي الجديد لدعم السيسي

عقد حزب المستقلين الجدد مؤتمرا حاشدا بمحافظة الوادي الجديد لدعمً المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمدينة الداخلة في اطار خطة الحزب في عقد مؤتمرات جماهيرية في مختلف المحافظات.

وأكد محمد مطاوع أمين الحزب أن هذا المؤتمر لدعم المرشح الرئاسي لم يأتي من فراغ ولكنه جاء بناء علي قناعة حزبية تامة بأفضلية المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بما حققته الدولة المصرية علي مدار العشر سنوات.

وأضاف مطاوع علي أن محافظة الوادي الجديد أحد المحافظات التي تحققت علي ارضها طفرة في مختلف المجالات التي تمس المواطن في المحافظة في الطرق والمشاريع الخدمية وتوشكي والزراعة.

وأكد مطاوع علي أن الحزب سيظل في انعقاد متواصل لحين موعد الانتخابات مناشدا كل المواطنين بالخروج للتعبير عن الشكر والامتنان وعن رغبتهم في استمرار مسيره التنمية والتصويت للسيد عبد الفتاح السيسي.