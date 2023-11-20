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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مش هتصدق شكلها .. نرمين الفقى تصدم متابعيها في أحدث ظهور لها

صدى البلد

خطفت الفنانة نرمين الفقى انظار متابعيها بصورًا جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

وظهرت نرمين الفقى بإطلالة شبابية صدمت متابعيها .

وقالت الفقى، خلال لقاء على قناة القاهرة الإخبارية، إن مدينة العالمين الجديدة، لا تقل عن أي مكان في أوروبا، وأن المدينة مميزة للغاية.


ولفتت إلى أنها مستمتعة بجمال وعظمة العلمين الجديدة، وأن مياه العلمين مبهرة.

وكشفت أنها من محبي الدراما والسينما، ولكن حظها في الدراما أكبر وأفضل من السينما.

أعمال قادمة

وتنتظر نرمين الفقى عرض مسلسلها الجديد "بعد النهاية"، ويشاركها البطولة أحمد سعيد عبد الغني وريهام سعيد وهالة صدقي وعمرو عبد العزيز وعلاء مرسي وصبري عبد المنعم، من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.

آخر أعمال نرمين الفقي

وتألقت نرمين الفقي في مسلسل “أبو العروسة" في موسمه الثالث، الذي عرض قبل انطلاق المارثون الرمضاني بشهور، ودارت أحداثه حول عدد من المشاكل التي تهم المجتمع المصري في تلك الفترة، ومنها نقاش الخيانة الزوجية، والمشاكل المادية التي تمر بها الأسر البسيطة، وسعي الأشخاص وراء التريندات، ووقوع الرجل في حب امرأة تكبره سنا، والعكس وقوع المرأة في حب رجل يصغرها سنا، ولم يتجاهل مسلسل “أبو العروسة” الجزء الثالث تسليط الضوء على العاصمة الجديدة، وفيروس كورونا المستجد، والمشكلات التي يواجهها الأرامل، وغيرها من القضايا الهامة.

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