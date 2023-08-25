نرمين الفقي: لازم أحس بالعمل الذي سأقدمه حتى أبدع فيه

أكدت الفنانة نرمين الفقي، أنها فخورة بمدينة العالمين الجديدة، وما تحقق فيها، يفوق العلق، وكل شيء.



وأضافت خلال لقاء على قناة القاهرة الإخبارية، أن مدينة العالمين الجديدة، لا تقل عن أي مكان في أوروبا، وأن المينة مميزة للغاية.



ولفتت إلي أنها مستمتعة بجمال وعظمة العلمين الجديدة، وأن مياه العلمين مبهرة

وكشفت أنها من محبي الدراما والسينما، ولكن حظها في الدراما أكبر وأفضل من السينما.

"بعد النهاية"



وأوضحت أن لديها شرط في المشاركة في أي عمل، هو أن يكون جديدا، ويقدم شيئا مختلفا، وأن الفترة المقبلة سيكون لها مسلسل اسمه "بعد النهاية".



وتابعت أن الفترة المقبلة لن يكون لها أعمال جديدة، لآنها لم تر شيء جديدا، معلقة :" لازم احس باللي هقوم بيه وعشان كده لم أقبل أدوارا جديدة".

