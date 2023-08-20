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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. نرمين الفقي تنشر صورا من عطلتها الصيفية

نرمين الفقي
نرمين الفقي

شاركت الفنانة نرمين الفقي ، متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت نرمين الفقي، في الصور بإطلالة صيفية متميزة من علي البحر أثناء عطلتها الصيفية.

 

وتنتظر نرمين الفقى عرض مسلسلها الجديد "بعد النهاية" ويشاركها البطولة أحمد سعيد عبد الغني وريهام سعيدوهالة صدقي وعمرو عبد العزيز وعلاء مرسي وصبري عبد المنعم، من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج وائل فهمي عبدالحميد.

 

وتألقت نرمين الفقي في مسلسل “أبو العروسة" في موسمه الثالث، الذي عرض قبل انطلاق المارثون الرمضانيبشهور، ودارت أحداث حول عدد من المشاكل التي تهم المجتمع المصري في تلك الفترة ومنها ناقش الخيانة الزوجية،المشاكل المادية التي تمر بها الأسر البسيطة، سعي الأشخاص وراء التريندات، وقوع الرجل في حب امرأة تكبره سنا،والعكس وقوع المرأة في حب رجل يصغرها سنا، ولم يتجاهل مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث تسليط الضوء علىالعاصمة الجديدة، وفيروس كورونا المستجد، والمشكلات التي يواجهها الأرامل، وغيرها من القضايا الهامة.

مسلسل "أبو العروسة" الذي عُرض قبل موسم دراما رمضان 2022، وشارك في بطولته سوسن بدر، سيد رجب، مدحتصالح.

 وكانت نرمين الفقي ظهرت ضيفة شرف في رمضان 2022 في مسلسل "الكبير أوي 6"، بشخصيتها الحقيقة، كواحدةمن زوجات "حزلقوم"، وغيورة جدا، ولا تتحمل تقربه من أي امرأة أخرى، وعلى عكس كل زوجاته لا زالت تحبه وتريدالعودة له.

 مسلسل "الكبير أوي 6" بطولة أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، رحمة أحمد فرج، حسين أبوحجاج، مصطفى غريب، ليلى عز العرب، سليمان عيد، ومن ضيوف الشرف حمدي الميرغني، سماء إبراهيم، بيومي فؤاد،علاء زينهم، الطفل يوسف صلاح، الطفل عبد الرحمن طه، حاتم صلاح، تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.

أحدث إطلالات نرمين الفقي

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