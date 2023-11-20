عاجل
أشتية يطالب الأمم المتحدة والصليب الأحمر بتحمل مسؤوليتهما تجاه غزة بنك الاستثمار الأوروبي : مستعدون لتنمية قطاع الشرب والصرف الصحي بمصر صحف الإمارات.. استشهاد 41 فلسطينيا من عائلة واحدة في ضربة إسرائيلية.. مسئول في الرئاسة الإماراتية يزور الأطفال الفلسطينيين في المستشفي اجتماع لتحالف الأعمال العربي الصيني لتطوير العلاقات الاستراتيجية بين بكين والدول العربية غرابة: استبعاد ثلاثي المنتخب قرار فيتوريا وعبور سيراليون خطوة نحو التأهل لكأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة للتحذير من تكرار كوارث هطول الأمطار والسيول خلال فصل الشتاء

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدم النائب السكندري بمجلس النواب مجدى الوليلى الأمين العام للحزب الجمهوري، بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية حول استعدادات المحافظات في مصر بصفة عامة ومحافظات الوجه البحري بصفة خاصة وعلى وجه الخصوص محافظة الإسكندرية لمواجهة موجة الطقس السيئ والتقلبات الجوية خلال فصل الشتاء.

وقال (الوليلى) : للأسف الشديد فإن محافظة الاسكندرية تتعرض لكوارث خطيرة خلال كل عام فى فصل الشتاء مشيراً الى أن الحكومة تتعهد سنوياً بأنها سوف تستعد فى العام المقبل للحد من التداعيات السلبية والخطيرة الناجمة عن هطول السيول والأمطار ولكن للأسف الشديد ذلك الأمر لا يتحقق وتتكرر معاناة مواطنى وجماهير الاسكندرية سنوياً.

وأكد النائب مجدى الوليلى، على ضرورة الاسراع فى تحقيق مجموعة من الاقتراحات لمواجهة الاثار السلبية والخطيرة لهطول الامطار والسيول على محافظات الوجه البحري بصفة خاصة ومحافظة الاسكندرية بصفة خاصة وفى مقدمتها مضاعفة الموارد المالية لمحافظات الوجه البحري والمخصصة لمواجهة اثار الطقس السئ والاسراع فى مواجهة الأمطار والسيول بأحدث المعدات المخصصة لشفط المياه وليس من خلال الاسلوب البدائى والعقيم والمتمثل فى استخدام عمال النظافة للمقشات للتخلص من مياه الأمطار كما.

وطالب النائب مجدى الوليلى بالمرور على جميع بالوعات الصرف الصحى والتأكد من سلامتها وأنها تعمل وقادرة على استيعاب مياه السيول والأمطار وأيضاً المرور على جميع أعمدة الانارة والتاكد من عدم وجود اسلاك مكشوفة بها حتى لاتتسبب فى موت الأبرياء من المواطنين.

وطالب النائب مجدى الوليلى، من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، تشكيل لجنة وزارية على أن ينضم اليها خبراء المياه والزراعة من أجل الاستفادة من مياه الامطار والسيول افضل استغلالها بعد فشل جميع الحكومات السابقة فى استغلال هذه النعمة الكبرى ، مؤكداً أن استغلال مياه الامطار والسيول فى الزراعات وغيرها من الاغراض الاخرى سيوفر لمصر كميات كبيرة من المياه.

إسكندرية الاسكندرية الأمطار والسيول التقلبات الجوية الحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصرف شجاع لـ محمد عبد المنعم مع صلاح بعد اقتحام الجمهور الملعب| شاهد

300 جنيه| تحرك مفاجئ في سعر الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

مفيش مدارس وأمطار تصل لحد السيول بهذه المحافظات| مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

مفاجأة .. موديست يطالب بفسخ عقده مع الأهلي

تعطيل الدراسة بهذه المحافظات| تحذيرات عاجلة: أمطار تصل للسيول.. وتعليمات طارئة للمارة والسائقين

وداعًا أزمة السكر|الحكومة تعلن الموعد النهائي لتراجع الأسعار رسميًا بعد وصوله 50 جنيهًا

سرقة حسابك البنكي وصورك وبياناتك.. تحذير عاجل من جوجل بعدم تحميل أي تطبيق

طلب عاجل للسعودية وعمان وإيران.. اليابان تكشف آخر تطورات أزمة السفينة المختطفة

ترشيحاتنا

وزير الصحة : نقل الأطفال الخدج الفلسطينيين إلى مستشفيات العريش والقاهرة

للمرة الثالثة.. وزير الصحة يزور معبر رفح لاستقبال الأطفال الفلسطينيين الخدج

تفاصيل استقبال مصر للأطفال الخدج الفلسطينيين

جهاز بحجم كبسولة يغير مسار الطب| اكتشف أكثر

عمرها 20 عاما.. الأمريكيون يروجون رسالة قديمة لأسامة بن لادن ويتعاطفون معها

انتشال جثة أحد أفراد طاقم سفينة شحن تركية غرقت في البحر الأسود


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصدرت التريند.. شاهد حنان مطاوع بإطلالات تشعل السوشيال ميديا

مش هتصدق شكلها .. نرمين الفقى تصدم متابعيها في أحدث ظهور لها

قميص نادين نجيم يثير ضجة | لن تتوقع سعره

أسرار طريقة عمل حواوشي الشارع بمذاق لا يقاوم

فيديو

انقلاب شخصيات بارزة أمريكية على جون بايدن لهذا السبب | فيديوجراف

اختفاء ابن الرئيس الإسرائيلي في غزة.. هل مات أم وقع في الأسر؟ «فيديوجراف»

لاقت رواجًا كبيرًا| رجل أعمال صيني يقدم خدمة تمزيق صور زفاف المطلقين

قيمته 500 مليون دولار.. أكبر يخت شراعي في العالم يتجه لجيف بيزوس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ