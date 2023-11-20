طلب إحاطة للتحذير من تكرار كوارث هطول الأمطار والسيول خلال فصل الشتاء

تقدم النائب السكندري بمجلس النواب مجدى الوليلى الأمين العام للحزب الجمهوري، بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية حول استعدادات المحافظات في مصر بصفة عامة ومحافظات الوجه البحري بصفة خاصة وعلى وجه الخصوص محافظة الإسكندرية لمواجهة موجة الطقس السيئ والتقلبات الجوية خلال فصل الشتاء.

وقال (الوليلى) : للأسف الشديد فإن محافظة الاسكندرية تتعرض لكوارث خطيرة خلال كل عام فى فصل الشتاء مشيراً الى أن الحكومة تتعهد سنوياً بأنها سوف تستعد فى العام المقبل للحد من التداعيات السلبية والخطيرة الناجمة عن هطول السيول والأمطار ولكن للأسف الشديد ذلك الأمر لا يتحقق وتتكرر معاناة مواطنى وجماهير الاسكندرية سنوياً.

وأكد النائب مجدى الوليلى، على ضرورة الاسراع فى تحقيق مجموعة من الاقتراحات لمواجهة الاثار السلبية والخطيرة لهطول الامطار والسيول على محافظات الوجه البحري بصفة خاصة ومحافظة الاسكندرية بصفة خاصة وفى مقدمتها مضاعفة الموارد المالية لمحافظات الوجه البحري والمخصصة لمواجهة اثار الطقس السئ والاسراع فى مواجهة الأمطار والسيول بأحدث المعدات المخصصة لشفط المياه وليس من خلال الاسلوب البدائى والعقيم والمتمثل فى استخدام عمال النظافة للمقشات للتخلص من مياه الأمطار كما.

وطالب النائب مجدى الوليلى بالمرور على جميع بالوعات الصرف الصحى والتأكد من سلامتها وأنها تعمل وقادرة على استيعاب مياه السيول والأمطار وأيضاً المرور على جميع أعمدة الانارة والتاكد من عدم وجود اسلاك مكشوفة بها حتى لاتتسبب فى موت الأبرياء من المواطنين.

وطالب النائب مجدى الوليلى، من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، تشكيل لجنة وزارية على أن ينضم اليها خبراء المياه والزراعة من أجل الاستفادة من مياه الامطار والسيول افضل استغلالها بعد فشل جميع الحكومات السابقة فى استغلال هذه النعمة الكبرى ، مؤكداً أن استغلال مياه الامطار والسيول فى الزراعات وغيرها من الاغراض الاخرى سيوفر لمصر كميات كبيرة من المياه.