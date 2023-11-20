غرامة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

استخراج ملصق إلكتروني بالموبايل 2023، يبحث عدد كبير من المواطنين، عن كيفية استخراج ملصق إلكتروني، لتفادي غرامات عدم تركيبه، للسيارة الملاكي او الموتوسيكل بوحدات المرور أو عمل بدل فاقد الملصق الالكتروني أونلاين أو في وحدات المرور.

كيفيه استخراج ملصق الكتروني

الأوراق المطلوبة لتركيب الملصق الإلكتروني



يجب على صاحب المركبة المرخصة باسمه أو صاحب التوكيل المفتوح أو الإدارة إحضار الرخصة سارية وصورة من بطاقة الرقم القومي، علما بأنه يجوز إصدار ملصق إلكتروني وعدم ربطه بموعد الترخيص.

كيفيه استخراج ملصق الكتروني



غرامات عدم تركيب الملصق الإلكتروني



ويحرص قانون المرور الجديد على السيطرة على الشارع المصري وتوفير اكبر قدر من الامان، لذلك جاء تطبيق إحدى هاتين العقوبتين من الحبس والغرامة، لغرامات عدم تركيب الملصق الالكتروني، بسحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر، وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وتطبق غرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد عن ألف وخمسمائة جنيه.

كيفيه استخراج ملصق الكتروني

كيفية استخراج ملصق إلكتروني بالموبيل موقع وزارة الداخلية

الدخول علي الموقع الرسمى لوزارة الداخلية،https://traffic.moi.gov.eg/Arabic/OurServices/Pages/EServices.aspx.

التسجيل علي الموقع واستكمال البيانات.

اختيار خدمات المركبات.

اختيار استخراج بدل فاقد للملصق الالكتروني.

اختيار خدمة سداد رسوم إصدار الملصق الإلكترونى.

سداد رسوم الخدمة المطلوبة.

معرفة موعد التسليم.

سعر استخراج الملصق الاكتروني



شروط استخراج الملصق الإلكتروني

أن تكون رخصة المركبة سارية كما يشترط تواجد السيارة حتى يتمكن رجال المرور من تركيب الملصق الإلكتروني عليها وتفعيله الكترونيا بشكل صحيح ولا يجوز لسائق المركبة التعامل معه بمفرده.



سعر استخراج الملصق الالكتروني



95 جنيهًا، وتشمل الأسعار 75 جنيهًا ثمن الملصق الإلكتروني، و20 جنيهًا للرخصة، حتى لا يقع سائق المركبة تحت طائلة القانون.

كيفية استخراج ملصق إلكتروني بالموبيل موقع وزارة الداخلية

الدخول علي الموقع الرسمى لوزارة الداخلية،https://traffic.moi.gov.eg/Arabic/OurServices/Pages/EServices.aspx.

التسجيل علي الموقع واستكمال البيانات.

اختيار خدمات المركبات.

اختيار استخراج بدل فاقد للملصق الالكتروني.

اختيار خدمة سداد رسوم إصدار الملصق الإلكترونى.

سداد رسوم الخدمة المطلوبة.

معرفة موعد التسليم.

سعر استخراج الملصق الاكتروني



شروط استخراج الملصق الإلكتروني

أن تكون رخصة المركبة سارية كما يشترط تواجد السيارة حتى يتمكن رجال المرور من تركيب الملصق الإلكتروني عليها وتفعيله الكترونيا بشكل صحيح ولا يجوز لسائق المركبة التعامل معه بمفرده.



سعر استخراج الملصق الالكتروني



95 جنيهًا، وتشمل الأسعار 75 جنيهًا ثمن الملصق الإلكتروني، و20 جنيهًا للرخصة، حتى لا يقع سائق المركبة تحت طائلة القانون.

كيفية ​​سداد رسوم إصدار ملصق إلكتروني



لسداد رسوم إصدار​ ملصق إلكتروني يجب ان تكون رخصة المركبة سارية​​.

يتم سداد رسوم إصدار الملصق الإلكترونى لأنواع التراخيص ملاكى ودراجة نارية فقط.

يتم سداد الرسوم فقط من خلال البوابة ويتم استلام الملصق والرخصة الجديدة من خلال وحدة تراخيص المرور المختصة.​

عمل بدل فاقد للملصق الإلكتروني



وأتاحت وزارة الداخلية خدمة التقديم علي استخراج الملصق الإلكتروني وطلب تركيب ملصق إلكتروني بدل فاقد وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقعها الالكتروني الخاص بالهيئة العامة للمرور.

يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها عبارة ملصق إلكتروني، واستلام الملصق الإلكتروني، وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور للتأكد من تفعيله وبرمجته.

غرامة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

وتكلفة تركيب الملصق الإلكتروني بسيطة مقارنة بالغرامة المحددة لمخالفات تركيب الملصق الالكتروني، والتي تبلغ حوالي 1500 جنيه بخلاف العقوبة الموقعة.