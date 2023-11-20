عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

غرامة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني

 استخراج ملصق إلكتروني بالموبايل 2023، يبحث عدد كبير من المواطنين، عن كيفية استخراج ملصق إلكتروني، لتفادي غرامات عدم تركيبه، للسيارة الملاكي او الموتوسيكل بوحدات المرور أو عمل بدل فاقد الملصق الالكتروني أونلاين أو في وحدات المرور.

كيفيه استخراج ملصق الكتروني 

 

الأوراق المطلوبة لتركيب الملصق الإلكتروني


يجب على صاحب المركبة المرخصة باسمه أو صاحب التوكيل المفتوح أو الإدارة إحضار الرخصة سارية وصورة من بطاقة الرقم القومي، علما بأنه يجوز إصدار ملصق إلكتروني وعدم ربطه بموعد الترخيص.

 

كيفيه استخراج ملصق الكتروني 


غرامات عدم تركيب الملصق الإلكتروني


ويحرص قانون المرور الجديد على السيطرة على الشارع المصري وتوفير اكبر قدر من الامان، لذلك جاء تطبيق إحدى هاتين العقوبتين من الحبس والغرامة، لغرامات عدم تركيب الملصق الالكتروني، بسحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر، وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وتطبق غرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد عن ألف وخمسمائة جنيه.

كيفيه استخراج ملصق الكتروني 

كيفية استخراج ملصق إلكتروني بالموبيل موقع وزارة الداخلية

الدخول علي الموقع الرسمى لوزارة الداخلية،https://traffic.moi.gov.eg/Arabic/OurServices/Pages/EServices.aspx.

التسجيل علي الموقع واستكمال البيانات.
اختيار خدمات المركبات.
اختيار استخراج بدل فاقد للملصق الالكتروني.
اختيار خدمة سداد رسوم إصدار الملصق الإلكترونى.
سداد رسوم الخدمة المطلوبة.
معرفة موعد التسليم. 

سعر استخراج الملصق الاكتروني


شروط استخراج الملصق الإلكتروني

 أن تكون رخصة المركبة سارية كما يشترط تواجد السيارة حتى يتمكن رجال المرور من تركيب الملصق الإلكتروني عليها وتفعيله الكترونيا بشكل صحيح ولا يجوز لسائق المركبة التعامل معه بمفرده.


سعر استخراج الملصق الالكتروني


 95 جنيهًا، وتشمل الأسعار 75 جنيهًا ثمن الملصق الإلكتروني، و20 جنيهًا للرخصة، حتى لا يقع سائق المركبة تحت طائلة القانون.

كيفية استخراج ملصق إلكتروني بالموبيل موقع وزارة الداخلية

الدخول علي الموقع الرسمى لوزارة الداخلية،https://traffic.moi.gov.eg/Arabic/OurServices/Pages/EServices.aspx.

التسجيل علي الموقع واستكمال البيانات.
اختيار خدمات المركبات.
اختيار استخراج بدل فاقد للملصق الالكتروني.
اختيار خدمة سداد رسوم إصدار الملصق الإلكترونى.
سداد رسوم الخدمة المطلوبة.
معرفة موعد التسليم. 

سعر استخراج الملصق الاكتروني


شروط استخراج الملصق الإلكتروني

 أن تكون رخصة المركبة سارية كما يشترط تواجد السيارة حتى يتمكن رجال المرور من تركيب الملصق الإلكتروني عليها وتفعيله الكترونيا بشكل صحيح ولا يجوز لسائق المركبة التعامل معه بمفرده.


سعر استخراج الملصق الالكتروني


 95 جنيهًا، وتشمل الأسعار 75 جنيهًا ثمن الملصق الإلكتروني، و20 جنيهًا للرخصة، حتى لا يقع سائق المركبة تحت طائلة القانون.

كيفية ​​سداد رسوم إصدار ملصق إلكتروني


لسداد رسوم إصدار​ ملصق إلكتروني يجب ان تكون رخصة المركبة سارية​​.
يتم سداد رسوم إصدار الملصق الإلكترونى  لأنواع التراخيص ملاكى ودراجة نارية فقط.
يتم سداد الرسوم فقط من خلال البوابة ويتم استلام الملصق والرخصة الجديدة من خلال وحدة تراخيص المرور المختصة.​ 

عمل بدل فاقد للملصق الإلكتروني 


وأتاحت وزارة الداخلية خدمة التقديم علي استخراج الملصق الإلكتروني وطلب تركيب ملصق إلكتروني بدل فاقد وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقعها الالكتروني الخاص بالهيئة العامة للمرور.

 يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها عبارة ملصق إلكتروني، واستلام الملصق الإلكتروني، وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور للتأكد من تفعيله وبرمجته.

غرامة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

وتكلفة تركيب الملصق الإلكتروني بسيطة مقارنة بالغرامة المحددة لمخالفات تركيب الملصق الالكتروني، والتي تبلغ حوالي 1500 جنيه بخلاف العقوبة الموقعة.

استخراج الملصق الإلكتروني استخراج ملصق الكتروني الهيئة العامة للمرور تركيب الملصق الالكتروني رسوم إصدار ملصق إلكتروني سعر استخراج الملصق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من والدة هنا الزاهد بعد طلاقها من أحمد فهمي

أحمد حسن يعلن خبرا سارا لجماهير الزمالك

5 قرارات لمجلس الزمالك.. قبول استقالة إسماعيل يوسف

عرض رسمي.. أحمد فتوح ينتقل إلى هذا النادي في يناير

اتحاد الكرة يتدخل .. صدمة بشأن حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد

على متنها يهود.. ألف قارب تتجه من تركيا إلى غزة الخميس المقبل

مدير منتخب مصر يعلن مفاجأة كبرى عن استبعاد الثلاثي من أمم إفريقيا

ممثل أمريكي شهير يطالب بإبادة الفلسطينيين ويرفض وقف إطلاق النار في غزة

موضوعات متعلقة

خطوات استخراج بدل فاقد الرقم القومي أونلاين

لو عايز تشتغل.. خطوات استخراج شهادة الجيش

وزارة العمل تصدر تقريرا عن أهم إنجازاتها خلال 10 سنوات.. تفاصيل

استيكرات عنيفة ومثيرة.. الذكاء الاصطناعي على فيسبوك وواتساب يخرج عن السيطرة

أذكار بعد الصلاة.. 1500 حسنة في ميزان المسلم عقب كل فريضة

العمل في 10 سنوات.. تشغيل 7 ملايين مواطن وخفض البطالة إلى 7% |تفاصيل

لتفادي الغرامة.. كيفية تركيب الملصق الإلكتروني 2023

خطوات استخراج الملصق الإلكتروني للسيارة| تفاصيل

ترشيحاتنا

أثناء إدارتها للقطاع.. إيهود باراك: إسرائيل أنشأت المخابئ أسفل مستشفى الشفاء

مفاجأة.. المرشح الرئاسي حازم عمر يكشف موقفه من التعديلات الدستورية والحبس الاحتياطي| فيديو

شركة الكرة وشروط المدير الفني .. مجلس الزمالك يواصل حسم الملفات بقرارات مصيرية

أحمد موسى لـ المرشح الرئاسي حازم عمر: هتتعامل إزاي مع جماعة الإخوان الإرهابية؟

سيدات سلة الأهلي يتوجن بكأس السوبر على حساب الجزيرة

ازاى تشغل الإنترنت فى بيتك عند انقطاع الكهرباء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود الناعم.. هبة مجدي تستعرض جمالها عبر إنستجرام| شاهد

رفقة ابنتها.. زوجة ماجد المصري تستعرض جمالها | شاهد

ظهور أول حالة إصابة بـ مرض زومبي الغزلان في أمريكا..ما مدى خطورته؟

بسبب كتابه عن حكم النبي محمد .. رسائل نادرة متبادلة بين الإمام محمد عبده والروائي الروسي تولستوي

فيديو

إعــدام الفلسطينيين.. خطة شيطانية يرتب لها أعضاء الكنيست

تفاصيل استقبال أطفال غزة المبتسرين عبر معبر رفح/ فيديوجراف

البسوا خريفي.. تقلبات جوية في مصر وهذا موعد استقرار الطقس

من أجل صلاح.. ماذا فعل جمهور ليبيريا خلال مباراة مصر وسيراليون؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ