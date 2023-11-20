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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير الصيني بالقاهرة: بكين تعمل على المساهمة في حل قضايا العالم

صدى البلد

قال السفير الصيني بالقاهرة، إن في هذا العام، شهدنا فرصا وآمالا، كما شهدنا أزمات وتحديات. تزداد تغيرات القرن عمقا واتساعا بشكل غير مسبوق، وتبرز التحوّلات للاضطرابات والتغيرات، وترتفع مخاطر التكتل والتشرذم والفوضى في العالم.

وأكد لياو ليتشيانج، اليوم الاثنين، أنه في الوقت نفسه، يزداد نداء المجتمع الدولي للسلام والتنمية، وتزداد التطلعات للعدالة والإنصاف ويشتد السعي وراء التعاون والكسب المشترك.

وأضاف ليتشيانج، على هذه الخلفية، تتمسك الصين بالاتجاه العام والتيار العصري، وتلتزم دائما بأهداف سياستها الخارجية المتمثلة في الحفاظ على سلام العالم ودفع التنمية المشتركة، وتعمل على المساهمة في حل القضايا التي تواجه البشرية كلها.

وقال أيضا، أولا، تلتزم الصين دائما بالتعاون والتنمية. قبل فترة، نجحت الصين في عقد الدورة الثالثة لمنتدى "الحزام والطريق" للتعاون الدولي، وشارك فيها ممثلون من 151 دولة و41 منظمة دولية.

وأضاف السفير الصيني، ألقى الرئيس شي جين بينج كلمة رئيسية في الجلسة الافتتاحية، واستعرض الإنجازات التي حققها "الحزام والطريق" في السنوات العشر الماضية، وأعلن عن الأعمال الثمانية لدعم بناء "الحزام والطريق" بجودة عالية، مما حدد الاتجاه الجديد لـ"الحزام والطريق" وفتح له رؤية جديدة وضخ فيه قوة محركة جديدة.

الحزام والطريق السفير الصيني بالقاهرة الرئيس شي جين بينج بناء الحزام والطريق لياو ليتشيانج

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