100 مليار جنيه إيرادات.. خبير بالإدارة المحلية يكشف مزايا قانون التصالح للمواطنين

كشف رضا فرحات الخبير في الإدارة المحلية، عن تفاصيل ومعلومات تتعلق بـ قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد.

وقال رضا فرحات في مداخلة هاتفية على قناة " إم بي سي مصر": "نحن أمام الإصدار الثالث لقانون التصالح في مخالفات البناء من أجل تلافي المشاكل والمعوقات التي كانت متواجدة في الإصدارات السابقة ".

وأضاف رضا فرحات: "نحن أمام فرصة ممتازة للتصالح في مخالفات البناء"، مشيرا إلى أن: "مناقشات مجلس النواب كان بها تجاوب كبير بين الحكومة ومجلس النواب بشأن مواد التصالح في مخالفات البناء".

وتابع رضا فرحات: "يجب ان تكون اللائحة التنفيذية دقيقة من أجل تلبية احتياجات المواطن في ملف التصالح في مخالفات البناء".

واكمل رضا فرحات: "هناك حوالي مليون طلب تصالح على مخالفات بناء خارج الأحوزة العمرانية"، مضيفا: "من حسنات القانون الجديد أنه إذا كان هناك استحالة لإزالة أي مخالفة بناء يتم عرض الحالات على رئيس الوزراء ثم يتم التصالح عليها بثلاث أضعاف سعر المتر المحدد في القانون".

وأوضح رضا فرحات أن إيرادات قانون التصالح في مخالفات البناء ستصل لـ 100 مليار جنيه، مضيفا:" لدينا 2.8 مليون طلب تم تقديمه للتصالح وتم فحص 3% ولم يتم فحص الباقي بسبب العوائق واللجان المشكلة آنذاك والقانون الجديد يحل هذه المشكلة ".