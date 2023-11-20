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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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استخراج جواز سفر مستعجل في نفس اليوم .. إليك الخطوات والأسعار

استخراج جواز سفر
استخراج جواز سفر مستعجل في نفس اليوم

يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة استخراج جواز سفر مستعجل في نفس اليوم ، نظراً لبعض الأحداث الطارئة التي تتطلب تواجد جواز سفر ساري ، ولم يعد الأمر صعباً ، بل وفرت الحكومة تسهيلات عديدة من خلال بعض الإجراءات والأوراق التي تمكنك من استخراج جواز سفر مستعجل في نفس اليوم . 

 

طريقة استخراج جواز سفر مستعجل في نفس اليوم 

 

إذا تعرضت لظرف وكنت بحاجة الى استخراج جواز سفر مستعجل في نفس اليوم ، فعليك أولاً الذهاب لمكتب الجوازات التابع له وفقاً لمقر إقامته الموضح ببطاقة الرقم القومي . 

وعلى الراغب في استخراج جواز سفر مستعجل في نفس اليوم شراء نموذج 29 مميكن ويتم ملء كافة البيانات المطلوبة به.

 

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر مستعجل في نفس اليوم: 

 

  • لابد من توافر بطاقة رقم قومي سارية
  • 3 صور حديثة على خلفية بيضاء مقاس 4 في 6
  • شهادة المؤهل الدراسى أصل ومختومة
  • شهادة الجيش وموقف التجنيد بالنسبة للذكور
  • كما يتطلب أيضا استخراج جواز سفر مستعجل في نفس اليوم شهادة القيد الدراسي للطلبة والطالبات من بعد 12 سنة للعام الدراسي الحالي.

تكلفة استخراج جواز سفر مستعجل في نفس اليوم : 

 

  • 550 جنيهاً تكلفة استخراج جواز سفر مستعجل
  • ألف جنيه تكلفة استخراج جواز سفر فوري
  • يضاف مبلغ 300 جنيه مقابل التأمين في حالة جواز السفر المستعجل أو الفوري
  • يضاف أيضاً مبلغ 400 جنيه إذا كان المتقدم لا يحمل مؤهلاً دراسياً عالياً ، ويرغب في استخراج جواز سفر مستعجل في نفس اليوم

 

اجراءات استخراج جواز سفر مستعجل في نفس اليوم 

بعد أن يقوم الراغب في استخراج جواز سفر مستعجل بشراء نموذج 29 مميكن وملء كافة البيانات المطلوبة، يقوم بتقديم النموذج إلى الموظف وإضافة الصور الشخصية.

 

ثم يقوم الراغب في السفر في دفع رسوم إجراءات استخراج جواز سفر مستعجل في نفس اليوم وخدمة عاجل ، في الخزينة، ثم يذهب إلى شباك مراجعة الأوراق.

 

وبعد إتمام إجراءات استخراج جواز سفر مستعجل في نفس اليوم ، حيث يمكن للراغب استلام جواز السفر خلال 24 ساعة فقط .

 

رسوم استخراج جواز سفر 2023

 حددت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية رسوم استخراج جواز سفر 2023 بـ 375 جنيهاً، وتستمر صلاحية جواز السفر لمدة 7 سنوات من تاريخ استخراجه أو تجديده.

 أما تكلفة تجديد جواز السفر، فهي رسوم بقيمة  500 جنيه مصري، مع زيادة 400 جنيه للأشخاص غير الحاملين لمؤهل عالٍ. 

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