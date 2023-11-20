وزيرة الخزانة الأمريكية: المشكلات المتعلقة بتيك توك دون حل

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة لديها مخاوف بشأن القضايا المتعلقة بالخصوصية ووسائل التواصل الاجتماعي، وإن المسألة المتعلقة بتيك توك لم يتم حلها بعد.

ورفضت يلين خلال مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" مناقشة التفاصيل المتعلقة بمنصة الفيديو القصيرة المملوكة للشركة الأم الصينية بايت دانس، مشيرة إلى الإجراءات القانونية المعلقة التي تمنع الجهات التنظيمية الأمريكية من التصرف.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية: "لدينا مخاوف بشأن المشكلات المحتملة المتعلقة بالخصوصية ووسائل التواصل الاجتماعي"، مضيفة أنها لا تستطيع مناقشة TikTok على وجه التحديد هذه مسألة لم يتم حلها بعد."