حصيلة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين تصل إلى 13300 شهيد معظمهم من الأطفال

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ان أكثر من 13,300شهيد سقطوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي منهم 5,600 طفل و3,550 امرأة، وفق ما ذكرت وكالة شهاب.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة انه وقعت أكثر من 31 ألف إصابة منذ بدء العدوان الإسرائيلي 75% منهم أطفال ونساء.

وتم نزوح أكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني في القطاع من الشمال إلى الجنوب.

وأفاد مكتب الإعلام الحكومي في غزة بأن 60 بالمائة من الوحدات السكانية في قطاع غزة تأثرت بالعدوان ما بين هدم جزئي أو كلي.

وطالب مكتب الإعلام الحكومي في غزة دول العالم بالضغط من أجل وقف هذه الحرب والجرائم المتواصلة على القطاع.

وأكد ان استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع تسبب في خروج 55 مستشفى و52 مركزا صحيا من الخدمة.

وفي جريمة وحشية للاحتلال الاسرائيلي فتحت آليات الاحتلال النار على مستشفى في غزة ما خلف شهداء.

وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة ان دبابات الاحتلال الإسرائيلي قصفت المستشفى الإندونيسي ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات.

وأطلق الاحتلال النار على الأبرياء فيما يعد جريمة كاملة الأركان. ويطالب المجتمع الدولي بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة فورا دون استجابة حتى الآن.

وقبل هذه الجريمة، كشف تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن قذيفة من الجيش الإسرائيلي سقطت على مبنى قسم الولادة في مشفى الشفاء.

وذكرت الصحيفة أن الحصيلة لديها عن الضحايا غير واضحة، لكن ذلك يظهر التعامل من قبل الاحتلال الصهيوني في المنشآت المدنية.