الرئيس الألماني يزور الكيان الصهيوني ودولتين عربيتين

يتوجه الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى إسرائيل يومي 26 و27 نوفمبر، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

قالت سي إن إن الأمريكية ان الزيارة تاتي لإجراء "محادثات سياسية" مع نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتزوج، بحسب بيان صادر عن مكتب الرئيس.

ويخطط شتاينماير خلال زيارته أيضًا لعقد اجتماعات في جنوب الأراضي المحتلة والقدس الشرقية.

وأضاف البيان أن الرئيس سيسافر بعد ذلك إلى عمان وقطر.

ياتي ذلك فيما صرح عدد من السياسيين الصهاينة بأنهم يريدون إعدام رجال المقاومة الذين اسروا الإسرائيليين يوم ٧أكتوبر الماضي حال القبض عليهم.