عائلات الأسرى يطالبون بشرط كبير من نتنياهو: "يجب أن نحصل على إجابات"

قال أفراد عائلات بعض الأسرى الإسرائيليين الذين احتجزتهم قوات المقاومة إنهم يريدون إجابات قبل اجتماعهم من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته الحربية، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وقال شاي فينكرت ابنه المحتجز لدى المقاومة“أطالب بعودة الجميع إلى منازلهم. جميع الأسرى يجب أن نحصل على إجابات والتزام”.

وأضاف: “أود أن أتلقى (الالتزام) بشكل مكتوب”.

وقالت ميراف ليشم غونين، التي تحتجز ابنتها كأسيرة، إن العائلات جاءت للقاء رئيس الوزراء ومجلس الوزراء الحربي “للحصول على الإجابات”.

ذكرت "لدينا أسئلة محددة للغاية ونتوقع منهم الإجابة عليها. وتابعت: "كل صفقة أو أي مرحلة في هذا المسار... لا تعفي أحدا من مسؤوليته في إعادة جميع الرهائن إلى وطنهم".

وفي الوقت نفسه، قدمت الولايات المتحدة تقييمات متفائلة بشأن المفاوضات المتعلقة بالأسرى الذين تحتجزهم حماس. وقالت مصادر لشبكة CNN إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح عشرات المدنيين في غضون أيام.