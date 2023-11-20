السجيني: قانون التصالح شيء استثنائي.. واضطررنا لعمل كود جديد للحماية المدنية للمخالفات

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قيادات صنع القرار في الدولة كان لديها إرادة حقيقية ورغبة لحل مشكلة التصالح على المخالفات، مضيفا أن قانون التصالح شيء استثنائي، واضطررنا لعمل كود جديد للحماية المدنية للمخالفات.

وأضاف خلال لقائه عبر برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن النسخة الجديدة من قانون التصالح ستمكن من بنى أعمدة على أرض زراعية أن يستكمل البناء، لافتا إلى أن ما خارج الحيز العمراني ينظمه قانون الزراعة، والبناء الموحد.

وتابع السجيني، أن مسألة التصالح على المخالفات معقدة وصعبة جدا، وكنا نريد التوصل لحلول وسط، مضيفا أن المليون خارج الحيز العمراني سيقبل 90% من طلبات التصالح الخاصة بهم، مؤكدا أننا سنظل نعقد جلسات لقياس أثر التطبيق لقانون التصالح في مخالفات البناء.

هناك أزمة مرور



وأوضح أن مسألة الإحلال والتجديد سيتم مناقشتها في قانون الزراعة، لافتا إلى أن الحكومة متمسكة بموقفها في مسألة الجراجات، لأن هناك أزمة مرور.

