غادة شلبي: 13 مليون سائح زاروا مصر منذ بداية العام

شهدت مصر طفرة في أعداد السياح الوافدين، تجاوزت 13 مليون زائر منذ بداية العام الجاري، بحسب نائبة وزير السياحة المصري غادة شلبي في مقابلة مع قناة سي إن بي سي عربية.

أضافت شلبي أن قطاع السياحة المصري يستهدف الوصول إلى 15 مليون سائح بنهاية العام الجاري بمعدل نمو سنوي يتراوح بين 25% إلى 30%.

أوضحت شلبي أن الحجوزات السياحية عادت إلى طبيعتها بعد أن تأثرت مع بداية الصراع في غزة. وأدى عدم اليقين المحيط بتأثير الحرب على مصر والمنطقة إلى تباطؤ نمو الحجز في أكتوبر.

وفي معرض حديثها عن إمكانيات التعاون السياحي بين مصر والسعودية، أكد شلبي أن البلدين يدرسان مقترحًا لتقديم منتجات سياحية متكاملة. ومن شأن هذه المبادرة أن تتيح للسياح زيارة الوجهات السياحية في كلا البلدين ضمن جولة واحدة، أسوة بالبرامج السياحية التي تقدمها بعض الدول الأوروبية.

يعكس هذا الانتعاش الكبير في أعداد السياح جهود مصر لتنشيط قطاع السياحة، وهو مصدر حيوي للدخل للبلاد.

يظهر هدف الحكومة المتمثل في الوصول إلى 15 مليون سائح بحلول نهاية العام التزامها بالانتعاش والنمو في صناعة السياحة. ومع استمرار انتعاش القطاع، يمكن للجهود التعاونية بين مصر والمملكة العربية السعودية أن تساهم بشكل أكبر في تنمية السياحة في المنطقة.