تقترب من النهاية.. تفاصيل صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل

كشف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، اليوم الإثنين، تفاصيل صفقة الإفراج عن الأسرى بين حماس وإسرائيل.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن المفاوضين "يقتربون من النهاية" بشأن المفاوضات المتعلقة بإطلاق سراح الأسرى لدى حركة "حماس"، لكنه امتنع عن تقديم تفاصيل عن الاتفاق المحتمل.

وأضاف كيربي،: "أعلم أن الجميع مهتمون بالأرقام ومن سيكونون، ونحن نعمل على ذلك مع كلا الجانبين، لذا، أعتقد أنه من الأفضل ألا أتكهن بشأن الشكل الذي سيبدو عليه الاتفاق"، بحسب تصريحاته لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وأوضح المسئول الأمريكي قائلا: "من الواضح أننا نركز بشدة على المواطنين الأمريكيين الذين نعلم أنهم محتجزون كرهائن ونريدهم جميعا، يجب أن يخرج الجميع الآن".

يذكر أن مصادر كشفت، لشبكة "سي إن إن" في وقت سابق، عن مسودة لاتفاق محتمل بين إسرائيل و"حماس" بشأن الرهائن وتتضمن مسودة الاتفاق المحتمل وقفا مؤقتا للقتال لمدة 4 إلى 5 أيام من أجل إطلاق سراح أولي لـ50 رهينة وربما فترات توقف أخرى بعد ذلك.

وأعرب المفاوضون الذين يعملون على إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم "حماس" عن تفاؤل نادر خلال نهاية الأسبوع بشأن اتجاه تلك المفاوضات.