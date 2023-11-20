مرور مفاجئ لوكيل صحة دمياط على مستشفى كفر سعد المركزى

قام الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، بالمرور المفاجئ على مستشفى كفر سعد المركزي، و ذلك لمتابعة انتظام سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفى ، يرافقه لجنة من مديرية الشئون الصحية تضم كلا من مدير الادارة العامة للطب العلاجي و مدير ادارة الطوارىء و مدير ادارة نفقة الدولة و مدير ادارة المتابعة بمديرية الصحة.

وتفقد وكيل الوزارة قسم الاستقبال والطوارئ، وتم التأكد من تواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة،بالتزامن مع وجود حادث تم نقل مصابيه الى المستشفى حيث تفقد السيد وكيل الوزارة المصابين و تابع تقديم الاسعافات و الخدمات الطبية الطارئة اهم و اطمأن على استقرار حالتهم الصحية.

إلى جانب ذلك تفقد الأقسام الداخلية بالمستشفى وقام بمناظرة السجلات الطبية للمرضى، والتأكد من استكمال كافة العروض والفحوصات الطبية اللازمة لهم، كما تابع توافر الادوية والمستلزمات الطبية.

كما تابع وكيل الوزارة معدلات اصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة للمواطنين الغير متمتعين بالتغطية التأمينية و أكد على اصدار القرارات فى أقل وقت ممكن و توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية لهم.

كما تابع الأجهزة الطبية و الوقوف على وجود اى اعطال بالمستشفى و صيانتها حيث أكد وكيل وزارة الصحة على أهمية الصيانة الدورية للأجهزة، وإتباع معايير الجودة و مكافحة العدوى و السلامة والصحة المهنية حرصًا على سلامة وأمن المرضى والعاملين بالمستشفى.



