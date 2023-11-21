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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ حملة لمكافحة الملاريا ورش المبيدات بمناطق الخدمات بالعريش

حملة لرش البرك ك
حملة لرش البرك ك بالمبيدات بالعريش

 
 

 

نفذت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء ،  “وحدة الملاريا ” حملة لرش البرك والمستنقعات   بالمبيدات.. في قرى مراكز المحافظة ، في إطار توجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بشأن متابعه الأعمال بمدينة العريش والحرص علي مصلحة المواطنين.

 

وقد كلف وكيل الوزارة اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش ،  رئيس منطقة خدمات ابو صقل لمتابعة أعمال الحملة.. حيث تم تغطية التجمعات والأماكن بمنطقة خدمات أبوصقل بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض ويرقات الذباب والذباب البالغ .

 

الصرف الصحي:

كما تم تغطية محطات الصرف الصحي بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض والبعوض البالغ وذلك من خلال فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش.

وضم  أعضاء الفريق مهندس صبحى الفرماوى رئيس الوحدة، ومهندس محمود فايز والمهندسة الهام عايش والفنيين.

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العريش حملة المبيدات مناطق الملاريا

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