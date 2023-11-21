مجلس مدينة الحسنة ينهي الاستعداد لاستقبال الانتخابات الرئاسية بثلاثة مقرات

استعد مجلس مدينة الحسنة محافظة شمال سيناء، للانتخابات الرئاسية المقبلة خلال اجتماع رؤساء القرى، حيث نبه المحاسب سعد بغدادي رئيس المركز والمدينة، على رؤساء القري و مديري الإدارات المعنية بالمدينة بضرورة الاستعداد التام لاستقبال ماراثون الانتخابات الرئاسية وعدم التهاون في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في هذا الشأن .

حيث يبلغ عدد المقرات الانتخابية بالمركز والمدينة ثلاث مقرات انتخابية وهي: لجنه بمدينة الحسنه وتضم 5255 ناخبا ،لجنة بقرية بغداد وتضم 5203 ناخبا ، لجنه بقرية القسيمة وتضم 6179 بإجمالي16637 علما بأنه يوجد لجنة للوافدين بالمقر الانتخابي بمدرسة بغداد الابتدائية.

توعية المواطنين:

وطالب بضرورة توعية المواطنين بضرورة المشاركة الدستورية وأهميتها بالنسبة للفرد والمجتمع وأن المشاركه في الانتخابات حق واجب على كل مواطن ومواطنه لأننا نعيش في دولة ديمقراطية

و أكد علي الساده مديري المدارس التي توجد بها لجان انتخابية بضرورة سرعة إنهاء كافة التجهيزات والاستعدادات اللازمة مع مراعاة الفئات الخاصة وذوي الهمم وتوفير ما يلزم لمساعداتهم في الإدلاء بأصواتهم والانتهاء من سدا لاحتياجات المتبقية من أجهزة الإنارة وبعض الإصلاحات في مرافق المياه والكهرباء،.

علاوة على تجهيز الغرف المتخصصة للاقتراع، واستقبال الناخبين وتهيئة سبل الراحه للعاملين والمشرفين علي اللجان الانتخابية داخل المدارس.





وطالب من رئيس قطاع المياه والصرف الصحي بالحسنة بتوفير المياه داخل المقرات الانتخابية كما طالب مدير هندسه الكهرباء بالحسنة بضرورة وضع خطة لعدم انقطاع التيار الكهربائي أثناء العملية الانتخابية وتوفير الحلول البديلة حال انقطاع التيار الكهربائي.

وطالب مدير الإدارة الصحية بضرورة تواجد كافة الاطقم الطبية بالوحدات الصحية وتوافر وسائل الإسعافات الأولية وإمداد كل مقر انتخابي بكرسي متحرك لمساعدة ذوي القدرات الخاصة أثناء العملية الانتخابية.