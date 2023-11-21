إسماعيل يوسف: فين حق الزمالك على فتوح.. وشروطه تكشف عدم رغبته بالاستمرار

قال إسماعيل يوسف رئيس قطاع الناشئين السابق بنادي الزمالك:"زيزو يستحق الحصول على قيمة العقد التي يطلبها، إذ قدم كل شيء للزمالك طوال 4 مواسم، وأي لاعب يريد المساواة مع زيزو عليه أن يقدم ما يؤهله لذلك، وحاليا لا يوجد من يضاهيه".

وأضاف يوسف في تصريحات تليفزيونية:" شروط أحمد فتوح المالية للتجديد 40-50 مليون جنيه التي سمعت بها تقول إنه لا يريد الاستمرار مع الزمالك، هو لاعب كبير والفريق يحتاجه، لكن أين حق النادي على فتوح؟".

قبول إستقالة إسماعيل يوسف



وكان قد أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب مساء اليوم الإثنين قبول استقالة اسماعيل يوسف.

وجاء في البيان الذي أصدره نادي الزمالك مساء اليوم :" - قبول الاستقالة المقدمة من الكابتن إسماعيل يوسف رئيس قطاع الناشئين، ومصطفى جويلي رئيس المنظومة الإعلامية، ووجدي زين الدين رئيس تحرير مجلة النادي ".

قدم إسماعيل يوسف، نجم نادي الزمالك السابق، استقالته من قيادة قطاع الناشئين لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وكتب إسماعيل يوسف عبر حسابه موقع التواصل الاجتماعي اكس:" اليوم قدمت اعتذاري للكابتن حسين لبيب عن عدم استكمال مهمتي كرئيس قطاع الناشئين متمنيًا التوفيق لنادينا العظيم فيما هو قادم".

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.