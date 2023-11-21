مقطع مؤثر.. فيديو يوثق مآسي تفطر القلوب للشعب الفلسطيني.. شاهد

أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع الكثير من الجدل على مواقع التواصل وذلك تحديدا تطبيق الأنستجرام ليحظى بملايين المشاهدات .

وقد وثق مقطع الفيديو الذي حصد ملايين المشاهدات وقد ظهر فيه مجموعة من الأطفال وهم بقومون بالاستحمام بطريقة بدائية بماء بارد وسط شوارع فلسطين .

على الجانب الآخر قد وثق مقطع الفيديو العديد من التفاصيل الكثيرة الصغيرة التي تفطر القلوب والتي قد تعاطف معها رواد السوشيال ميديا أملين أن تهدأ أجواء الهرب ويستعيد الشعب الفلسطيني أراضيه وذلك بعد أن قتل المئات خلال الهجمات الإسرائيلية التي بدأت منذ بداية أكتوبر الماضي .