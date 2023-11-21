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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر 100 ألف جندي على الحدود مع لبنان

حزب الله والاحتلال
حزب الله والاحتلال

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال  الأمريكية عن تطور خطير قد يؤدي إلى تصعيد ضخم في الحرب التي تقوم بها حكومة الاحتلال في غزة.
وأشارت الصحيفة أن الاحتلال الصهيوني حشد آلاف الجنود على حدوده مع لبنان فيما يهدد بفتح جبهة حرب مع حزب الله المسلح جيدا والذي يمتلك قدرات عسكرية أقوى من التي لدى المقاومة الفلسطينية.


نقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الجيش الإسرائيلي نشر 100 ألف جندي على الحدود مع لبنان.

يأتي ذلك في ضوء إرسال الإدارة الأمريكية المبعوث الخاص إلى الاحتلال لتهدئة الأمور وعدم خروجها عن السيطرة في لبنان.

 

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