الجيش الصهيوني يهاجم لبنان ويحشد 100 ألف جندي على الحدود

أفادت الأنباء من صحف عبرية بقيام الجيش الإسرائيلي بالعدوان على لبنان .



قال جيش الاحتلال الإسرائيلي: نهاجم مناطق في لبنان أطلقت منها النيران صباح اليوم باتجاه إسرائيل.



واستهدفت غارة إسرائيلية محيط بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط من جنوب لبنان.

كما استهدفت غارة إسرائيلية أخرى محيط بلدة كفرشوبا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

وقبلها قال حزب الله أنه استهدف منزلا في مستعمرة المطلة يتمركز فيه جنود للعدو الإسرائيلي وأصابه الحزب إصابة مباشرة.

كما دوت صفارات الإنذار في عدة بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع الشرقي لجنوب لبنان.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بسقوط قذيفة مضادة للدروع أصابت مبنى في بلدة المطلة خلفت أضرارا ولم توقع إصابات.



يأتي ذلك فيما كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن تطور خطير قد يؤدي الى تصعيد ضخم في الحرب التي تقوم بها حكومة الاحتلال في غزة.



وأشارت الصحيفة أن الاحتلال الصهيوني حشد آلاف الجنود على حدوده مع لبنان فيما يهدد بفتح جبهة حرب مع حزب الله المسلح جيدا والذي يمتلك قدرات عسكرية أقوى من التي لدى المقاومة الفلسطينية.



نقلت الصحيفة الامريكية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم أن الجيش الإسرائيلي نشر 100 ألف جندي على الحدود مع لبنان.

يأتي ذلك في ضوء إرسال الإدارة الأمريكية المبعوث الخاص إلى الاحتلال لتهدئة الأمور وعدم خروجها عن السيطرة في لبنان.