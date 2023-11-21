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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصطفى بكري: سيناريوهات التهجير أو الوطن البديل تعني طي صفحة الـ44 عاما السابقين

مصطفي بكري
مصطفي بكري

قال النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، إن جلسة اليوم لمجلس النواب هي إستكمال لجلسة سابقة تم التحدث فيها ومنح التفويض للرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية الأمن القومي عندما يتعرض للهجوم.

وأضاف النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “TEN”، أن القضية الأساسية هي قضية التهجير، حيث أنه مخطط ومشروع سياسي معروف منذ تأسيس الكيان الصهيوني.

وتابع النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، أن مسألة إعلان يهودية الدولة وتصفية القضية الفلسطينية هي مسألة فى عقيدة الكيان الصهيوني، لافتا إلى أن سيناريوهات التهجير أو الوطن البديل الموجودة الأن تعني بصراحة هي طي صفحة ال44 عاما السابقين والتي وقعت بعدها معاهدة السلام، وعودة للحروب وغياب لحل الدولتين، وهذا هو الهدف الإسرائيلي من هذا الموضوع.

النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب مجلس النواب جلسة اليوم الأمن القومي الكيان الصهيونى

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