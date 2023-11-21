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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بكري: لا أنكر خلافي مع حماس سابقا وتغير ذلك منذ 7 أكتوبر

صدى البلد

شارك الإعلامي مصطفى بكري، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي أكس تويتر سابقاً.

وكتب: “‏اختلفت مع حماس بعد أحداث ٢٥ يناير ، والأحكام القضائية التي صدرت ضد بعض عناصرها ، ولا أنكر خلافي معها ، ولكن منذ ٧ أكتوبر ، أنا معها في نضالها ضد العدو الإسرائيلي، وأدافع عنها في موقفها المقاوم للمحتل الصهيوني، وليذهب الصهاينه وعملائهم إلي الجحيم”.

وقال الإعلامي مصطفى بكري، إن العالم يعيش مرحلة جديدة من التاريخ الإنساني، فهذه المرحلة تشهد مرحلة من القهر الفلسطيني حتى الإبادة، فالعنوان الأساسي لهذه المرحلة هو الدم بلا شفقة وإلى النهاية وبلا إنسانية.


وتابع "بكري"،  خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن اليوم شهد سقوط 200 شهيد في ضربة إسرائيلية واحدة،  مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي بكل عن جهية طالب من كل الموجودين في مجمع الشفاء في غزة بالخروج من المجمع خلال ساعة ، وتم إخراج أكثر من 7 آلاف شخص، ولا يعرف المرضى إلى  أين يذهبون.

 

 وأضاف أن الضربات الإسرائيلية على قطاع  اعتاد عليها الشعب الفلسطيني، ولم تصبح مزعجة، وهذا واضح من تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه، ورفض التهجير أو بيع أرضه، معقبًا: "هناك مقاومة شديدة، فمنذ قليل قتل 7 إسرائيليين، ودمرت 13 آلية إسرائيلية".


 ولفت إلى أن الحرب على قطاع غزة أدت لسقوط 12 ألف شهيد منهم 200 سهيد من الطاقم الطبي، و54 شخص  قتلوا عن عمد، ومع كل هذا فالشعب الفلسطيني متماسك، رغم استمرار العدوان منذ 44 يومًا.

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