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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الكبسة السعودي باللحمة الضاني

طريقة عمل الكبسة
طريقة عمل الكبسة السعودي

تقدم الشيف سلمى محمود طريقة عمل الكبسة السعودى بلحم الضأن بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ورائحة مميزة بالفحم .

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المقادير لعمل الكبسة السعودي

كيلو من اللحم الضأن

4 كوب أرز بسمتي منقوع لمدة نصف ساعة.
3 ثمرات من البصل المفروم.
كوب إلا ربع من صلصة الطماطم.
2 ثمرة من الفلفل الأخضر الحار المفروم.
3 ثمرات من الجزر المبشور.
ملعقة صغيرة بشر قشر ليمون. او ليمون مجفف
ربع كوب زيت.


بهارات الكبسة

ملعقة كبيرة قرفة بودرة.
نصف ملعقة كبيرة هال مطحون.
نصف ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون.
2 ملعقة كبيرة قرنفل مطحون.
ملعقة كبيرة ملح.
ملعقة كبيرة فلفل أسود.
ملعقة كبيرة كمون.
نصف ملعقة كبيرة كركم.


طريقة عمل الكبسة السعودي

يتم خلط جميع البهارات معا وتقلب ونتركها جانبا.
نضع حلة على النار بها الزيت، ويترك حتى يسخن ثم نضيف إليه البصل، ويقلب حتى يتغير لونه إلى الأصفر.
نضع قطع اللحم عليه مع الاستمرار في التقليب حتى يتغير لون اللحم إلى البني.
يتم وضع ملعقة كبيرة من خليط البهارات مع التقليب، ويضاف الجزر وبشر الليمون وصلصة الطماطم.
نضيف الماء وتترك المكونات على النار حتى نضج اللحم، وحتى تتسبك المكونات ثم تتبل بالملح.
بعد نقع الأرز تتم تصفيته من الماء، ويضاف إلى المكونات ويصب عليه الماء ويترك حتى الغليان.
تترك الكبسة على النار الهادئة حتى نضج الأرز.
تغرف الكبسة في طبق تقديم كبير وبالهناء والشفاء

المقادير لعمل الكبسة السعودي طريقة عمل الكبسة السعودي بهارات الكبسة كيلو من اللحم الضأن لحم الضأن ​​​​​​​health

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