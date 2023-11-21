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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

10 نصائح للإقلاع عن التدخين بسهولة

10 نصائح للإقلاع
10 نصائح للإقلاع عن التدخين بسهولة

الإقلاع عن التدخين يمكن أن يكون تحديًا، ولكن هنا بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في ذلك وفقا لما نشره موقع “هيلثي”.

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10 نصائح للإقلاع عن التدخين بسهولة

اتخذ القرار: اتخذ قرارًا قاطعًا بالإقلاع عن التدخين واعتزم على التزامه، اكتب الأسباب التي تدفعك للإقلاع عن التدخين واحتفظ بها كتذكير لك في الأوقات الصعبة.

ابحث عن دعم: احصل على الدعم من الأصدقاء والعائلة وأحبائك، أعلمهم بقرارك واطلب منهم دعمك وتشجيعك خلال رحلة الإقلاع عن التدخين. 

قد تكون هناك أيضًا مجموعات دعم للأشخاص الذين يحاولون الإقلاع عن التدخين، فالانضمام إليها يمكن أن يكون مفيدًا.

قم بإعداد خطة: قم بإعداد خطة محكمة للتخلص من السجائر والتعامل مع الرغبة في التدخين. 

حدد الأنشطة التي يمكن أن تحل محل العادة القديمة للتدخين، مثل ممارسة التمارين الرياضية أو القيام بنشاط ممتع أو الاسترخاء بطرق أخرى.

تجنب المثيرات: قم بتجنب المواقف والأماكن التي ترتبط بالتدخين، وحذر الأشخاص الذين يدخنون. 

قم بإزالة السجائر والأشياء المتعلقة بالتدخين من محيطك لتقليل الإغراءات.

استخدم وسائل إيجابية للتحكم في الرغبة: استخدم تقنيات مثل التنفس العميق، والتأمل، والتوجيه الذهني للتحكم في الرغبة في التدخين. 

تذكر أن الرغبة في التدخين مؤقتة وستمر مع مرور الوقت.

مكافأة نفسك: حافظ على تحفيز نفسك ومكافأة نفسك عند تحقيق أهدافك في الإقلاع عن التدخين. 

يمكن أن تكون المكافأة شيئًا ممتعًا أو مفيدًا وتساعدك في الاستمرار على الطريق الصحيح.

كن إيجابيًا وصبورًا: قد يحدث بعض الانزعاج والانخفاض المزاجي خلال فترة الإقلاع عن التدخين. 

كن إيجابيًا وصبورًا مع نفسك ولا تتوقع التغيير الفوري. 

احتضن التحدي وتذكر أنك تعمل على تحسين صحتك وجودتك العامة.

تحافظ على نمط حياة صحي: قم بتحسين نمط حياتك بشكل عام عن طريق ممارسة الرياضة بانتظام والحصول على قسط كافٍ من النوم وتناول وجبات صحية. 

قد تساعد العناية بصحتك العامة في تقوية إرادتك والحد من الرغبة في التدخين.

تذكر الفوائد الصحية: تذكر دائمًا الفوائد الصحية للإقلاع عن التدخين، مثل تحسين القدرة التنفسية والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

طلب المساعدة الاحترافية: في حالة صعوبة الإقلاع عن التدخين بمفردك، لا تتردد في طلب المساعدة من محترفي الصحة المتخصصين في التخلص من التدخين، مثل أطباء الصحة العامة أو أخصائيو الإدمان. يمكنهم توفير الدعم والإرشاد المناسبين لمساعدتك على النجاح في رحلتك للإقلاع عن التدخين.

الاقلاع عن التدخين التدخين اتخذ القرار ابحث عن دعم قم بإعداد خطة

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