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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية: تخصيص أرقام لتلقى بلاغات التعديات على الأراضى الزراعية

ازالة تعديات
ازالة تعديات

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أنه تم تخصيص أرقام لتلقي جميع الشكاوى والبلاغات الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف، من خلال الأرقام الآتية : الخط الساخن (١١٤)، أو الإتصال بالرقم الارضي (٣٢١٢٤٦١ )، أو إرسال  رسالة بنوع وموقع المُخالفة عبر تطبيق الواتس آب على الرقم (٠١١١٩٩٩٢٦٢٤) . 

وشددَّ "الهجان" على ضرورة تنفيذ كافة حالات الإزالة، والإزالات الفورية في المهد وعدم التقاعُس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما اكد المحافظ على استمرار الحملات بصفة يومية، وعلى مدار اليوم لإزالة أي تعديات في مهدِها والعمل على التخلُص منها فوراً بنطاق المحافظة ككُل، وعلى جميع المواطنين إحترام جميع القواعد والقوانين المُنظمة للبناء وذلك حفاظاً على الرقعة الزراعية والمُمتلكات العامة والخاصة وعدم تعرضهم للمُساءلة القانونية .

ومن الجدير بالذكر ان حملات الإزالات منذ انطلاقها في  ٣١ أكتوبر الشهر الماضي قد تمكنت من إزالة  (961 حالة) على مساحة (60 فدانا و7 قيراطا و22 سهما  ، جميعُها تعديات على الأراضي الزراعية، و(478 ) حالة بناء مُخالف مسلحات على مساحة (54527م2) وتم تحرير (434) محضر للمخالفين مبانى/ زراعة.

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