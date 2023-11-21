بالتايجر.. هلا السعيد تخطف الأنظار على شاطئ البحر

خطفت الفنانة هلا السعيد أنظار متابعيها في أحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".



وتألقت هلا السعيد بإطلالة ساحرة، من امام البحر حيث ارتدت مايوه بنقشة التايجر ووضعت لمسات من المكياج الناعممرتكزًا على الكحل لتبرز جمال عينيها وأحمر الشفاه.



يذكر أن آخر أعمال هلا السعيد مسلسل "المداح.. أسطورة العشق" بطولة مجموعة من الفنانين الجدد الذين يشاركون فىالعمل لأول مرة منهما يسرا اللوزي، التي ظهرت في صورة من كواليس العمل مع حماده، لتجدد التعاون الفني بينهمابعد مسلسل طاقة القدر ولأول مرة في سلسلة المداح، وسلمى أبو ضيف التي تقدم دورا مؤثرا في أحداث المسلسل، كماتشارك الفنانة لوسي التي تظهر فى صورة جنية تحارب صابر المداح ويظهر أيضا الفنان خالد زكى فى العمل.