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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر ترفع حصيلتها من بطولة العالم للكونغ فو بأمريكا إلى ميداليتين

مصر ترفع حصيلة بطولة
مصر ترفع حصيلة بطولة العالم للكونغ فو بأمريكا إلى ميداليتين

رفعت بعثة المنتخب المصري للووشو كونغ فو حصيلة منافسات بطولة العالم للكبار إلى ميداليتين خلال البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

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وحصدت روبي حسام لاعبة المنتخب المصري للووشو كونغ فو الميدالية البرونزية في منافسات الساندا كما حصد أيضا أحمد سمير الميدالية البرونزية في الساندا خلال بطولة العالم للكبار للكونغ فو.

وخسر البطل المصري أحمد سمير في دور الأربعة أمام لاعب كازاخستان ليحصد الميدالية البرونزية، مقدما مباراة شهدت حماسة وندية كبيرة بين الثنائي.

ورفع البطل المصري أحمد سمير علم فلسطين خلال تسلمه الميدالية البرونزية دعما للأشقاء في قطاع غزة بعد تعرضهم لحرب شرسة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشاد شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي للووشو كونغ فو ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو بلاعبي المنتخب المصري خلال بطولة العالم للكبار بعد أن أنقذوا مصر والتي كانت سوف تغيب عن فعاليات البطولة نظرا لعدم حصول اللاعبين الأساسيين الذين كان من المقرر سفرهما إلى الولايات المتحدة جراء التعقيدات في إجراءات الحصول على التأشيرة الأمريكية.

وتابع رئيس الاتحاد المصري للووشو كونغ فو أن اللاعبين الذين شاركوا في بطولة العالم قرروا اللعب باسم مصر حيث أنهم حاصلون على الجنسية الأمريكية ويعيشون في الولايات المتحدة  الأمر الذي يكشف مدى الانتماء والولاء للشباب المصريين من أجل رفع اسم مصر عاليا بين الدول.

وضمت قائمة الشرف للأبطال المشاركين في بطولة العالم للكبار وهم: أحمد سمير، زياد مدحت، عبد السلام البطران، أحمد علي، روبي حسام في الساندا وفي الاساليب اللاعبان أحمد مصطفى حافظ، عادل عمر والأخير هو الوحيد غير حامل للجنسية الأمريكية ولم ييأس وقام بالسفر إلى تايلاند على نفقته الخاصة من أجل الحصول على التأشيرة الأمريكية من هناك وبالفعل سافر إلى الولايات المتحدة ليتواجد بين صفوف المنتخب.

المنتخب بطولة العالم الولايات المتحدة

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