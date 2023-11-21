فرمان جديد من الكاف| مفاجأة بشأن قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الاتحادات المحلية المشاركة في كأس أمم إفريقيا بمواعيد تسليم القائمة الأولية والنهائية للبطولة.

منتخب مصر

كأس أمم إفريقيا

حدد الكاف موعد 14 ديسمبر كموعد نهائي لتسليم القائمة الأولية المكونة من 55 لاعبا.

على أن يتم تسليم القائمة النهائية في موعد أقصاه 3 يناير.

والقائمة المتعارف عليها من 23 لاعبا، سيكون متاحا فيها اختياريا لأي منتخب أن يضيف إليها حتى 4 لاعبين إضافيين، بحد أقصى 27 لاعبا.

تكاليف سفر منتخابات أمم إفريقيا

وأبلغ الكاف الاتحادات بتحمله لنفقات سفر 23 لاعبا فقط، على أن يتكفل الاتحاد المحلي بنفقات سفر أي لاعب إضافي.

وحذر كاف من إدراج اسم لاعب إضافي (فوق الـ 23) بدلا من أحد الإداريين أو أفراد الأجهزة في الوفد النهائي للبعثات، مهددا بفرض غرامات على من يفعل ذلك.

موعد أمم إفريقيا

وتنطلق البطولة في كوت ديفوار يوم 13 يناير، وتستمر حتى 11 فبراير.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية مع غانا وكاب فيردي وموزمبيق.

كم مرة توج منتخب مصر بأمم إفريقيا

منتخب مصر هو الأكثر تتويجا باللقب (7 مرات) يليه الكاميرون (5) ثم غانا (4)، أما حامل اللقب فهو السنغال.

قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية

أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023 عن 6 مجموعات قوية بين 24 منتخبا مشاركا في العرس الإفريقي.

منتخب مصر

وجاءت مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 كالتالي :

المجموعة الأولي : كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الإستوائية - غينيا بيساو

المجموعة الثانية : مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق

المجموعة الثالثة : السنغال - الكاميرون -غينيا - جامبيا

المجموعة الرابعة : الجزائر - بوركينا فاسو- موريتانيا - أنجولا

المجموعة الخامسة: تونس - مالي -جنوب إفريقيا - نامبيا

المجموعة السادسة: المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا