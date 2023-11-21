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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جويتريش: عدد المدنيين الذين قتلوا في غزة لا مثيل له وغير مسبوق

انطونيو جويتريش الامين
انطونيو جويتريش الامين العام للأمم المتحدة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الإثنين، إن عدد المدنيين الذين قتلوا في غزة 'لا مثيل له وغير مسبوق' مقارنة بأي صراع منذ عام 2017، مضيفا: 'ما هو واضح هو أننا قتلنا آلاف الأطفال في أسابيع قليلة. لذلك هذا هو ما يهم. 

وأوضح جوتيريش خلال مؤتمر صحفي: 'إننا نشهد مقتل مدنيين بشكل لا مثيل له وغير مسبوق في أي صراع منذ توليت منصب الأمين العام'. 

وتولى جوتيريش منصبه في عام 2017.

وعندما سُئل عن رؤيته لموعد انتهاء الحرب في غزة؛ رفض جوتيريش إمكانية فرض حماية للأمم المتحدة في قطاع غزة، ودعا إلى 'نهج متعدد لأصحاب المصلحة' من شأنه أن يؤدي في النهاية إلى حل الدولتين.

وفي الوقت نفسه، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، الإثنين، إن المفاوضين 'يقتربون من النهاية' بشأن إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس- لكنه امتنع عن تقديم تفاصيل عن تفاصيل الصفقة المحتملة.

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