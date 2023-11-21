لأعب الأهلي يشارك صورا جديدة بأجواء مميزة.. شاهد

شارك مروان عطية، لاعب النادي الأهلي، صورا جديدة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر مروان عطية، بأجواء مبهجة، من الشارع، ولوك شتوي كاجوال مميز.

ويستعد الأهلي لمباراة ميدياما الغاني المقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري، في أولى ‏جولات دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا.

واستغل الجهاز الفني توقف المسابقات بعد مباراة الفريق أمام الجونة في الدوري ‏بسبب الأجندة الدولية، ومنح اللاعبين راحة ‏للتخلص من حالة الإجهاد العضلي ‏بسبب ضغط المباريات والسفر الخارجي خلال المشاركة في بطولة الدوري ‏الإفريقي.‏