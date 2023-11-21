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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الليلة.. تخرج دفعة «ابدأ حلمك» بموط بالداخلة ضمن فعاليات عاصمة الثقافة المصرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استكمالا لفعاليات احتفاء وزارة الثقافة بمحافظة الوادي الجديد عاصمة للثقافة المصرية لعام 2023، يشهد مسرح قصر ثقافة موط، مساء اليوم الثلاثاء، تخرج دفعة جديدة من مشروع "ابدأ حلمك"، من أبناء مدينة الداخلة، والمقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

تقدم دفعة الداخلة عرض "حياة"، وهو مشروع فني الغرض منه إظهار مهارات المتدربين وما وصلوا إليه من مستوى في ضوء البرنامج التدريبي المقرر، ويشارك فيه 40 متدربا من أبناء الداخلة.

يشار إلى أن العمل في المشروع انطلق في الداخلة في شهر مارس الماضي، وقام بالتدريب على التمثيل المخرج أحمد السيد، والتدريب علي الاستعراضات والأداء الحركي الفنان مناضل عنتر، والتدريب على الموسيقى والغناء المايسترو حسام حسني، والدراما الكاتب سعيد حجاج، والسينوغرافيا والديكور والأزياء والإضاءة الدكتور عمرو الأشرف، والتدريب على الحكي والارتجال المخرج ماهر الحجار، وبإشراف المخرج خالد أبو ضيف، المدير الإقليمي للمشروع بوسط الصعيد، وابتسام عبد المريد مدير عام ثقافة الوادي الجديد، والمخرج محسن سعيد، المشرف الإقليمي بالداخلة، والمخرج محمد سعد بالخارجة.

ويعد مشروع "ابدأ حلمك" أحد أهم المشروعات الفنية التي تقدمها وزارة الثقافة من خلال هيئة قصور الثقافة، ويهدف إلى تدريب شباب المحافظات وإعداد الممثل الشامل على فنون المسرح، كما يسعى إلى تعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة.

ويترأس اللجنة التنفيذية للمشروع الفنان الدكتور هاني كمال، والمدير الفني للمشروع المخرج أحمد طه.

وشهدت المرحلة الأولى للمشروع، تخرج دفعات محافظات أسيوط والفيوم والشرقية، والمرحلة الثانية محافظات بورسعيد وبني سويف والجيزة وكفر الشيخ، وتم اعتماد فرق هذه المحافظات فرقا مسرحية نوعية، وينفذ المشروع في مرحلته الثالثة حاليا بمحافظات شمال سيناء وقنا والمنوفية.

وقد نظم، أمس الاثنين، بسينما هيبس، حفل تخرج دفعة مشروع "ابدأ حلمك"، لأبناء مدينة الخارجة، وقدمت الدفعة عرض الدفعة عرض "صورة" نتاج المشروع الذى أقيم على مدار ستة أشهر، بمشاركة 40 متدربا من أبناء المدينة.

وزارة الثقافة عاصمة للثقافة المصرية مشروع إبدأ حلمك نيفين الكيلانى وزير الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة

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