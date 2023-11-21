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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية: القصف المستمر للنازحين في جنوب غزة هدفه اجبارهم مغادرة القطاع

صدى البلد

قال وزير الخارجية سامح شكري وزير الخارجية المصري ، اليوم الثلاثاء، إن القاهرة صاغت مشروع قرار جديد لطرحه أمام مجلس الأمن باسم المجموعتين العربية والإسلامية لمعالجة الخلل القائم في دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

 وأشار وزير الخارجية، أن القصف المستمر للنازحين في جنوب غزة هدفه واضح، وهو إجبار سكان القطاع علي مغادرته.

وقال شكري، خلال اللقاء مع وزير خارجية روسيا، أن مصر تقدر الدعم الذى قدمته روسيا للقضية الفلسطينية، ونشجعكم علي القيام بالمزيد  فى مجلس الأمن للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار فى غزة.

وأضاف شكري أن كم عدد الضحايا من المدنيين الفلسطينيين يجب أن يسقطوا كى يتحقق هدف إسرائيل من هذه الحرب.

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشكلة من القمة العربية الإسلامية في مباحثاتها لقضايا فلسطين وإيقاف عداون الاحتلال الاحتلال على المدنين في غزة.

من جانبه ، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ، إنه يجب تهيئة الظروف اللازمة لإطلاق عملية سلام.

وشدد لافروف، على أن  الأولوية اليوم هي لوقف إطلاق النار في غزة، لافتاً إلى أن حجم المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة قليلة.

وندد لافروف بكل مظاهر الإرهاب الذي لا يزال يأخذ صورة العقاب الجماعي، كما رحب بالمبادرة العربية الإسلامية حول غزة.

من ناحية أخرى، قال الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي أنه يجب أن تكون الأولوية حماية المدنيين ووقف الانتهاكات.

وأضاف فيصل بن فرحان، أنه لا يمكن الحديث عن مستقبل غزة قبل وقف إطلاق النار، مضيفاً أنه لا يمكن تبرير المأساة الإنسانية في غزة بالدفاع عن النفس. 

ولفت  الأمير فيصل بن فرحان إلى وجوب إطلاق عملية سلامة جادة ، مشدداً على أنه يجب وقف إطلاق النار في غزة فورا. 

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