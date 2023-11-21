مفاجأة بشأن عودة نجولو كانتي لصفوف اتحاد جدة قبل كأس العالم للأندية

كشف اللاعب أحمد حسن عن عدم عودة نجولو كانتي لصفوف اتحاد جدة قبل كأس العالم للأندية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن:"جريدة اليوم السعودية : نجولو كانتي لن يعود لصفوف اتحاد جدة قبل كأس العالم للأندية"

كشفت تقارير صحفية سعودية عن موقف طارق حامد فى صفوف فريق اتحاد جدة السعودي، تزامنًا مع التعاقد مع الثنائي نجولو كانتي وفابينيو في الميركاتو الصيفي الجاري.

وكتب أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عبر حسابه علي فيسبوك "صحيفة عكاظ السعودية: طارق حامد يرحل عن اتحاد جدة بعد البطولة العربية".

يذكر أن طارق حامد انضم إلى نادي اتحاد جدة في الصيف الماضي لمدة عامين، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع نادي الزمالك وعدم التوصل لاتفاق للتجديد.