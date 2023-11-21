أول تعليق لقناة الميادين على جريمة الاحتلال الصهيوني بقـ.تل صحفييها

اتهمت قناة الميادين اللبنانية الاحتلال بقت.ل صحفييها، بمق.تل المراسلة فرح عمر والمصور ربيع معماري، الثلاثاء، أثناء عملهما في جنوب لبنان، قرب الحدود التي رسمتها الأمم المتحدة مع إسرائيل، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

وقال مدير قناة الميادين غسان بن جدو إن مدنيا ثالثا قتل مع الصحفيين كان “مساهما” في القناة.



وذكر بن جدو في مقابلة مع القناة: “لقد كان هجوما مباشرا، ولم يكن من قبيل الصدفة”، مشيرا إلى أنه جاء بعد قرار الحكومة الإسرائيلية هذا الشهر بمنع الوصول إلى الموقع الإلكتروني لقناة الميادين.

وفي جنوب لبنان، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن “طائرات العدو أغارت على منازل مأهولة في كفر كلا، ما أدى إلى استشهاد المواطنة ليقة سرحان (80 عاما) وإصابة حفيدتها” التي قالت إنها سورية.

وذكرت وكالة فرانس برس أن مصدرًا في مستشفى محلي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، قال إن الحفيدة البالغة من العمر سبع سنوات في حالة خطيرة.

وقال حزب الله في بيان إن الهجوم وغيره على المدنيين في لبنان “لن يمر دون رد” بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه “يبحث في تفاصيل” الحادث.

ومنذ أن بدأت عمليات التراشق، قُتل ما لا يقل عن 95 شخصاً على الجانب اللبناني في الشمال. وبحسب حصيلة وكالة فرانس برس، فإن معظمهم من مقاتلي حزب الله، لكن العدد يشمل 14 مدنيا على الأقل، ثلاثة منهم صحفيون.

افادت وسائل الإعلام اللبنانية بأن غارة إسرائيلية على سيارة داخل لبنان، بالقرب من صور، أدت إلى مقتل أربعة أشخاص.

وفي وقت سابق قالت قناة الميادين اللبنانية إن اثنين من موظفيها قتلا في هجوم إسرائيلي في جنوب البلاد اليوم.

أفادت الأنباء أن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أدان الهجوم الإسرائيلي الذي أدى إلى استشهاد صحفيين اثنين في جنوب لبنان وشهيد ثالث، وفق ما ذكرت صحف لبنانية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن نجيب ميقاتي قوله إن “هذا الهجوم يثبت مرة أخرى أن لا حدود للجريمة الإسرائيلية، وأن هدفها إسكات الإعلام الذي يفضح جرائمها واعتداءاتها”.