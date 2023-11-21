حزب العدا: الإرادة المصرية تبذل جهودا غير عادية فى ملف القضية الفلسطينية

قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن الإرادة المصرية تبذل جهودا غير عادية فى ملف القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الشعب المصرى بكل طوائفه أغلبية ومعارضة يقف صفا واحدا أمام رفض مخطط التهجير القسري لأهالي قطاع غزة.

وأضاف إمام، في كلمته اليوم، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء: “رسول الله قال إن مصر وأهلها فى رباط إلى يوم الدين، ومن ثم لن تنجح المحاولات الفاشلة من النيل من عزيمة الدولة المصرية”.

وتابع أن جموع المصريين مع القضية الفلسطينية، لأن حب فلسطين بالفطرة، وإن كنت أختلف مع حماس، معقبا: “لكن تحية تقدير وإجلال للمقاومة الباسلة في فلسطين”.