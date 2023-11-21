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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي..تفاصيل شقق للإيجار بـ 1200 جنيه

شقق
شقق

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين عن تفاصيل الوحدات السكنية المطروحة ضمن برنامج « سكن لكل المصريين» بنظام الإيجار،و ذلك جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار المدعوم، لافتا إلى أن مجلس الوزراء وافق على قرار صندوق الإسكان الاجتماعي بشأن الشروع في إطلاق أول مشروع تجريبي «أوَّلي» للإيجار بالتعاون مع إحدى شركات الخدمات المالية المتخصصة.

 

شروط التعاقد على وحدات الإيجار من الإسكان 2023
 

  1. - يقوم المواطن بسداد مقدم حجز الوحدة بواقع 3 أشهر من القيمة الإيجارية للوحدة، ويتم استرداده عند انتهاء مدة الإيجار.
  2. - يقوم الصندوق بتركيب عدادات المرافق مسبقة الدفع من خلال مديريات الإسكان وأجهزة المدن وسداد تكلفتها والاحتفاظ بملكيتها، مع تسليم كروت تلك العدادات للعميل لاستخدامها، ويردها عند انتهاء مدة الإيجار.
  3. - في حالة تأخر العميل عن السداد في المواعيد المقررة يتحمل غرامة تأخير 2% شهريا، وتتخذ الإجراءات القانونية بعد الشهر الأول وصولا إلى إجراءات الإخلاء في الشهر الثالث.
  4. - يكون الحد الأقصى للدعم على الوحدات 90 م2 بواقع 90 ألف جنيه يبدأ عند مستوى الدخل الشهري 2500 جنيه ويتدرج إلى 5000 جنيه عند مستوى دخل 5900 جنيه، ويصرف خلال مدة الإيجار.
  5. - يكون الحد الأقصى للدعم النقدي للوحدات 75 مترا مربعا بواقع 60 ألف جنيه يبدأ عند مستوى الدخل 2500 جنيه ويتدرج إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل الشهري 4600 جنيه.
  6. - يتضمن الاتفاق مع المواطن وعدًا بالبيع في حالة تقديم طلب خلال مدة الإيجار على أن يتم خصم إجمالي المبلغ المسدد بعد استبعاد المصروفات الإدارية والتحصيل والصيانة من ثمن الوحدة، ويتم البيع بالنظام المعمول به في حينه.
  7. - أن يكون صافي الحد الأقصى للدخل الشهري للمواطن 6000 جنيه شهريا للفرد، و 8000 جنيه شهريا للأسرة.
  8. - أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري للمواطن 2500 جنيه.
  9. - يتم إجراء بحث اجتماعي بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي؛ للتأكد من صحة المستندات المقدمة من المواطنين ومدى استحقاقهم.
  10. - إجراء استعلام مدى أسبقية حصول المواطن على وحدة سكنية أو قطعة أرض من الدولة أو أي دعم سكني آخر، وفي حالة الاستفادة السابقة أو تملك وحدة سكنية يمكن المشاركة في برنامج الإيجار دون الحصول على دعم نقدي.
  11. - يمكن للمستفيد من برنامج الإيجار الاستفادة من الوحدات السكنية التي يتم طرحها مستقبلا ضمن محور التمليك لمنخفضي الدخل، بشرط خصم الدعم الذي تم الحصول عليه من الدعم المقرر على الوحدة الجديدة.
  12. - أن تكون المدة الإيجارية 7 سنوات، تجدد حسب رغبة العميل دون دعم نقدي وبالقيمة الإيجارية السوقية للموقع حينها.
  13. - أن يكون الإيجار الشهري 1500 جنيه للوحدة 90 مترا مربعا، و1200 جنيه للوحدة 75 مترا مربعا، شاملة مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة.
  14. - زيادة القيمة الإيجارية بنسبة سنوية قدرها 7%.
  15. - يسدد المواطن 25% فقط من دخله الشهري قيمة إيجارية، ويقوم صندوق الإسكان بسداد المبلغ المتبقي كدعم نقدي للمواطن.
شقق 

تفاصيل شقق الإيجار

  1. - طرح الوحدات في 4 محافظات «المنوفية - الجيزة - الشرقية - بني سويف».
  2. - مستهدف الوصول إلى 20- 30 ألف وحدة من سكن كل المصريين «الجاهزة للتسليم بعدد من المحافظات».
  3.  -يبدأ من 1200 جنيه شهريا.
  4. - إتاحة 1000 وحدة سكنية مرحلة أولى.
  5. - إنشاء نظام إلكتروني جديد لبرنامج الإيجار
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