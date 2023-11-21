سرايا القدس تعلن وفاة الأسيرة الإسرائيلية حنا كتسير

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء، وفاة الأسيرة الإسرائيلية حنا كتسير لديهم.

وقالت سرايا القدس في بيان لها: "وفاة المستوطنة حنا كتسير التي سبق وأبدينا استعدادنا لإطلاق سراحها لأسباب إنسانية، ولكن مماطلة الاحتلال الإسرائيلي أدت إلى فقدان حياتها".

وأضافت سرايا القدس: "نجدد تأكيدنا على إخلاء مسئوليتنا تجاه أسرى الاحتلال الإسرائيلي لدينا في ظل القصف الهمجي والمسعور على كل شبر في قطاع غزة".

ومنذ قليل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيتم إطلاق سراح الأسري من الجانبين على مراحل.

وقال نتنياهو عقب اجتماع مع مجلس الوزراء الإسرائيلي، إن الحرب مراحل واستعادة الأسرى ستكون على مراحل، ولكن لن نستكين إلا بتحقيق النصر الكامل.

وشدد نتنياهو على أن الحكومة الإسرائيلية تواجه قرارا صعبا الليلة لكنه القرار الصحيح، لافتا إلى أن استعادة الرهائن مهمة مقدسة وأنا ملتزم بذلك.