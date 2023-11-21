نتنياهو يعلن الموافقة على صفقة تبادل الأسري مع حماس

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إطلاق سراح الأسري من الجانبين على مراحل.

وقال نتنياهو عقب اجتماع مع مجلس الوزراء الإسرائيلي، إن الحرب مراحل واستعادة الأسرى ستكون على مراحل، ولكن لن نستكين إلا بتحقيق النصر الكامل.

وشدد نتنياهو على أن الحكومة الإسرائيلية تواجه قرارا صعبا الليلة لكنه القرار الصحيح، لافتا إلى أن استعادة الرهائن مهمة مقدسة وأنا ملتزم بذلك.

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه طلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن التدخل لتحسين ظروف الاتفاق ليشمل المزيد من الأسري، وقد حصل ذلك فعلا.

وقال نتنياهو إن القيادات الأمنية الإسرائيلية تدعم القرار بالكامل وتقول إن الاتفاق سيسمح للجيش بالاستعداد لمواصلة القتال.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، على أن الحرب مستمرة وستستمر حتى نحقق جميع أهدافها ويتم القضاء على حركة حماس وإستعادة جميع الأسري.

وعلى جانب آخر، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن صفقة تبادل الأسرى مع حماس ستسمح للصليب الأحمر بزيارة المحتجزين الإسرائيليين لدى الحركة.

وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع على اجتماع الحكومة الإسرائيلية لشبكة CNN، عقب اجتماعات مجلس الوزراء الحربي والمجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي، إن الحكومة الإسرائيلية بكامل هيئتها تجتمع الآن لمناقشة صفقة رهائن محتملة.